Apatica națională de fotbal a României întâlnește, diseară, de la ora 21.45 (în direct la Pro TV), Norvegia, într-o confruntare din preliminariile Campionatului European din 2020.

Meciul se va disputa pe „Arena Naționlă”, iar „tricolorii” vor fi încurajați de 30.000 de copii sub 14 ani, ca urmare a suspendării dictate de UEFA.

Spania se califică dacă nu pierde în Suedia

Miza este uriașă pentru ambele echipe, pentru că, la final, una dintre ele – sau ambele în caz de egalitate – va ieși din calculele calificării la turneul final. Foarte importantă va fi și cealaltă dispută a Grupei F, dintre Suedia și Spania. Ibericii au nevoie de un egal pentru a fi siguri de calificare, în timp ce nordicilor le-ar prinde bine un punct în fața uneia dintre marile echipe ale continentului.

Această variantă ar fi una de coșmar pentru România și Norvegia, interesate ca spaniolii să nu le lase nimic suedezilor.

După disputarea a 7 etape, clasamentul arată astfel: 1. Spania (19 puncte), 2. Suedia (14), 3. România (13), 4. Norvegia (10), 5. Malta (3), 6. Insulele Feroe (0). În ultimele două partide, „tricolorii” vor întâlni Suedia (acasă, 15 noiembrie) și Spania (deplasare, 18 noiembrie).

Sâmbătă, în timp ce România s-a chinuit în Insulele Feroe, acolo unde s-a impus cu o diferență mai mare decât raportul de forțe din teren – 3-0 – norvegienii au blocat Spania, împotriva căreia au remiza la Oslo, scor 1-1.

Laude de la selecționerul Lagerback

„Am analizat în aceste zile România, acum e important cum se vor reface jucătorii noștri titulari, nu sunt multe lucruri de schimbat față de partida cu Spania! Ne dorim să câștigăm la București. România are o echipă cu jucători tineri foarte buni, dar și jucători experimentați, nu vreau să nominalizez pe cineva, remarc echipa pentru că e formată din fotbaliști foarte buni și tehnici”, a declarat, ieri, Lars Lagerback, selecționerul nordicilor.

Căpitanul Stefan Johansen și-a amintit de frustrarea provocată de meciul tur, încheiat la egalitate, scor 2-2. Din meciul tur trebuie să învățăm că o partidă are 90 de minute. La Oslo, am fost dezamăgiți că am obținut doar o remiză, deși am condus cu 2-0.”

Fără victorie din 1986

Ultima întâlnire cu Norvegia, în preliminariile unui turneu final s-a încheiat prost pentru România. În campania de calificare la Euro 2004, „tircolorii” au fost învinși pe teren propriu, scor 0-1 și au remizat la Oslo, scor 1-1. Nordicii au ajuns la baraj, dar au fost eliminați de Spania. În timp ce naționala noastră a ratat calificarea.

De 12 ori s-au întâlnit cele două reprezentative, palmaresul fiind favorabil României, care a câștigat de patru ori. Șase meciuri s-au încheiat la egalitate, iar norvegienii s-au impus de două ori. Ultimul succes al „tricolorilor” datează din 1986, scor 3-1, în cadrul unui test de verificare disputat la București. Marcatorii noștri au fost Victor Pițurcă (2) și Dorin Mateuț.

Te-ar putea interesa și: