Rapid - Petrolul Ploiești, ora 20.00. Miză uriașă la meciul din Giulești

Rapid și Petrolul Ploiești se întâlnesc în această seară, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1) într-o confruntare ce contează pentru runda a 26-a a campionatului intern.

Gazdele au ocazia să urce temporar pe prima poziție. Momentan, rapidiștii sunt pe locul 2 cu 48 de puncte, tot atât cât are și Dinamo, care încheie podiumul. În frunte se află Universitatea Craiova cu 49 de puncte. De partea cealaltă, oaspeții vor să se depărteze de „zona fierbinte” a clasamentului, pentru că momentat sunt pe 12 cu 24 de puncte.

„Știu ce înseamnă o partidă Rapid – Petrolul pentru toată lumea din jurul acestor două echipe! Suntem pregătiți și, chiar dacă am avut aceste jocuri din trei în trei zile, sper să nu acuzăm în vreun moment vreo stare de oboseală și să fim la cel mai înalt nivel fizic.

Pentru că, dacă vom putea alerga, atunci putem și să scoatem un rezultat bun în Giulești.

Este, evident, o partidă dificilă, pentru că întâlnim o echipă foarte bună. O formație valoroasă, cu jucători de calitate, cu un antrenor pe care îl respect foarte mult și care știe ce să le ceară jucătorilor lui, și va trebui să ne ridicăm la un nivel foarte înalt ca să putem ieși de pe teren neînvinși”, a afirmat Eugen Neagoe, antrenorul Petrolului.

Rapid (4-3-3): Aioani - Manea, Pașcanu, Ciobotariu, Borza - Christensen, Grameni, Hromada - Moruțan, Paraschiv, Dobre Antrenor: Costel Gâlcă

Petrolul (3-4-3): Bălbărău - Roche, Papp, Guilherme - Dumitrescu, Jyry, Dulca, Ricardinho - R. Pop, Chică-Roșă, V. Gheorghe Antrenor: Eugen Neagoe

Stadion: Giulești Arbitru: Marian Barbu (Făgăraş - Braşov) A1: Neacşu George Florin (Câmpulung Muscel - Argeş) A2: Vodă Alexandru (Alba Iulia - Alba) Arbitru VAR: Kovacs Szabolcs (Carei - Satu Mare) Arbitru AVAR: Trandafir Cristina (Bucureşti - Bucureşti) R1: Găman George Cătălin (Craiova - Dolj) R2: ( - ) Obs. arbitri: Dumitrescu Eduard (Piteşti - Argeş)