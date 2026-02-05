Curtea de Apel Timișoara respinge apelul CS Universitatea Craiova și readuce palmaresul Științei la FC U Craiova SA

Curtea de Apel Timișoara a respins apelul formulat de CS Universitatea Craiova în dosarul privind palmaresul istoric al Științei Craiova. Prin această hotărâre, instanța a menținut soluția pronunțată de Tribunalul Dolj în 23 mai 2017, care respinsese cererea clubului de drept public de a i se recunoaște palmaresul echipei pentru perioada 1948–1991, anterioară privatizării fotbalului craiovean.

Decizia Curții de Apel Timișoara vine după termenele de judecată din 13 și 23 ianuarie, perioadă în care instanța a rămas în pronunțare. Hotărârea comunicată acum readuce situația juridică la cea stabilită în urmă cu aproape nouă ani, respectiv recunoașterea continuității palmaresului la FC U Craiova SA, entitatea care a continuat activitatea fotbalistică după anul 1991.

În esență, magistrații au confirmat faptul că solicitarea CS Universitatea Craiova de a i se recunoaște palmaresul echipei istorice din intervalul 1948–1991 nu poate fi admisă. În anul 2017, Tribunalul Dolj stabilise că palmaresul rămâne la clubul care a continuat activitatea sportivă după desprinderea secției de fotbal și privatizarea din 1991, respectiv Fotbal Club U Craiova SA.

Prin respingerea apelului, Curtea de Apel Timișoara a consolidat această interpretare juridică, conform căreia palmaresul nu poate fi disociat de continuitatea activității competiționale. Decizia de acum poate fi atacată cu recurs în termen de 30 de zile, iar un eventual recurs va fi judecat de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Imediat după comunicarea soluției, patronul falimentarei FC U Craiova SA și al actualei FCU 1948 Craiova a avut o reacție publică fermă. Adrian Mititelu a salutat decizia instanței și a transmis un mesaj triumfător.

„Impostura a căzut. FC Universitatea Craiova a fost și va fi echipa istorică a Craiovei!”, a declarat Adrian Mititelu pentru GSP.ro.

În acest litigiu, FC U Craiova a fost reprezentată de o echipă de avocați formată din Tudor Chiuariu și Dan Idita, ambii implicați în dosarele privind identitatea juridică și sportivă a clubului craiovean.

Avocatul Dan Idita a explicat semnificația deciziei Curții de Apel Timișoara și implicațiile sale juridice asupra modului în care sunt interpretate desprinderile secțiilor de fotbal din vechile cluburi sportive.

„Această Decizie a Curții de Apel Timișoara reprezintă un pas uriaș într-o interpretare corectă din punct de vedere juridic a efectelor desprinderii secțiilor de fotbal din vechile structuri sportive pentru a funcționa în conformitate cu noile reglementări legale, și a continuității activității sportive competiționale de către entitatea nou-născută”, a transmis avocatul.

Dan Idita a făcut referire directă la sezonul 1990–1991, un moment-cheie în istoria clubului craiovean.

„În anul 1991, anul desprinderii secției de fotbal, Universitatea Craiova a câștigat atât competiția națională Divizia A (actuala Ligă 1), cât și Cupa României, cu rezultatele obținute atât pe vechea entitate, cât și pe noua entitate, Asociația Sportivă, care a preluat doar activitatea fotbalistică. Aceasta pentru că desprinderea secției de fotbal a survenit la 1 februarie 1991, în pauza competițională a sezonului 1990–1991. Acest lucru nu se putea realiza fără preluarea palmaresului sportiv, adică a rezultatelor din turul sezonului competițional”, a explicat avocatul.

Echipa din prima ligă, Universitatea Craiova, care a intervenit în proces pentru a susține poziția clubului de drept public, a transmis un comunicat oficial după decizia Curții de Apel Timișoara.

„Clubul Universitatea Craiova își menține poziția de a nu comenta deciziile instanțelor de judecată, cu atât mai puțin cele care nu sunt definitive. Așteptăm redactarea și comunicarea hotărârii judecătorești nr. 333/59/2023* și a motivării acesteia, urmând a formula obiecțiunile noastre la Înalta Curte de Casație și Justiție din România”, se arată în mesajul transmis.

Reprezentanții clubului au reiterat sprijinul pentru CS Universitatea Craiova în acest dosar.

„Așa cum am mai menționat în trecut, reiterăm faptul că, în acest dosar, Universitatea Craiova susține poziția Clubului Sportiv Universitatea Craiova în apărarea palmaresului istoric al Științei”, se mai precizează în comunicat.

Dosarul palmaresului Universității Craiova a cunoscut numeroase etape și decizii contradictorii. În 2017, Tribunalul Dolj a respins cererea CS Universitatea Craiova, soluție menținută acum de Curtea de Apel Timișoara. În 2018, aceeași instanță de apel stabilise că nu există dovezi de identitate sau continuitate între clubul istoric și CS Universitatea Craiova.

Ulterior, în 2021, Înalta Curte a admis un recurs și a dispus rejudecarea cauzei pentru vicii de procedură. La rejudecare, în iulie 2023, Curtea de Apel Timișoara atribuise palmaresul din perioada 1948–1 februarie 1991 clubului de drept public, într-o decizie care a răsturnat soluția anterioară.

Acea hotărâre a fost însă anulată de Înalta Curte în iunie 2025, care a trimis din nou dosarul spre rejudecare la Curtea de Apel Timișoara. Noua soluție, pronunțată acum, este favorabilă societății controlate de Adrian Mititelu.