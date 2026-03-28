Totul despre meseria de electrician, printre cele mai căutate din România

Meseria de electrician a devenit tot mai căutată în România, cât și în străinătate. Ce studii sunt necesare, ce cursuri trebuie urmate și cum se obține autorizarea ANRE pentru a profesa în acest domeniu.

Meseria de electrician presupune instalarea, întreținerea și repararea instalațiilor electrice din locuințe, clădiri comerciale sau spații industriale. Activitatea include montarea cablurilor, a prizelor și a tablourilor electrice, dar și interpretarea schemelor tehnice și respectarea normelor de siguranță.

Specialiștii din domeniu trebuie să aibă cunoștințe tehnice solide și să respecte reguli stricte de protecție, ținând cont de riscurile asociate lucrului cu electricitatea.

Pentru a urma o calificare în acest domeniu este necesară finalizarea învățământului obligatoriu. De regulă, cursurile de calificare cer minimum 10 clase.

O variantă frecventă este înscrierea la un liceu tehnologic sau profesional cu profil electric sau electrotehnic. Acestea oferă pregătire teoretică și practică pe durata a trei sau patru ani.

După liceu, formarea poate continua prin școli postliceale sau cursuri de specializare.

O altă opțiune este participarea la cursuri de calificare profesională autorizate de Ministerul Educației și Ministerul Muncii. Aceste programe au, de obicei, o durată de câteva luni.

Un exemplu este cursul „Electrician în construcții”, care poate ajunge la aproximativ „720 ore” de pregătire teoretică și practică.

Participanții învață să instaleze și să întrețină instalații electrice, să citească scheme tehnice și să respecte normele de siguranță în muncă.

La final, absolvenții primesc un certificat de calificare recunoscut în România și în Uniunea Europeană.

Pentru activități avansate, cum ar fi executarea sau verificarea instalațiilor electrice, este necesară autorizarea emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Această autorizare se obține în urma unui examen organizat periodic și este reglementată oficial. Există mai multe grade de autorizare, în funcție de nivelul de competență.

Candidații trebuie să dețină o calificare profesională și, în unele cazuri, experiență practică în domeniu.

După obținerea certificatului, electricianul poate lucra în firme de construcții, mentenanță sau instalații electrice. De asemenea, există posibilitatea desfășurării activității ca persoană fizică autorizată.

Specializarea ulterioară, inclusiv obținerea autorizației ANRE, permite accesul la lucrări mai complexe și, implicit, la oportunități profesionale mai variate.

Pe platformele de recrutare, salariile electricienilor variază între 1.000 și 3.000 de euro. În plus, mulți dintre ei acceptă lucrări extra în afara jobului principal pentru a-și suplimenta veniturile.

Totodată, electricienii cu experiență pot prinde contracte foarte bine plătite în străinătate, unde salariile sunt cu mult peste cele din România.