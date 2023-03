Alina Vidican, gest disperat pentru a uita de Cristi Borcea. „Am trecut prin multe”

Cristi Borcea s-a făcut remarcat prin relațiile sale amoroase. Cu toate că a trecut prin mai multe divorțuri, el și-a găsit liniștea lângă Valentina Pelinel, dar asta doar după ce a părăsit-o pe Alina Vidican. Afaceristul nu ar fi ținut cont nici că faimosul model s-a iubit cu Cristian Boureanu, un apropiat al familiei.

Cristi Borcea a fost căsătorit cu Alina Vidican, dar relația nu a durat mult. În 2021, ea a făcut nuntă cu un milionara brazilian, care este CEO şi proprietar al unei companii care se ocupă cu vânzarea bolizilor de sute de mii de euro. Cei doi locuiesc în Miami.

Alina Vidican și-a ascuns și tatuajul pe care îl avea cu chipul lui Borcea. Şi-l făcuse în 2014, după ce fostul patron al lui Dinamo a fost condamnat la 6 ani și 4 luni de închisoare în „Dosarul Transferurilor”, semn că-l iubește și la greu.

Femeile plâng după Cristi Borcea

Chiar dacă s-a căsătorit cu un alt milionar, mulți nu au uitat de momentul în care Alina Vidican îl ruga pe Cristi Borcea să se întoarcă acasă pentru că nu poate să trăiască fără el.

„Îl iubesc, e viața mea și îl aștept acasă. Când Cristi va veni acasă, voi începe din nou să trăiesc. Acum nu exist. Cristi este, a fost și va fi bărbatul vieții mele. Am trecut prin multe. Iubirea noastra ne întărește”, reacționa atunci Alina Vidican.

Nu doar Alina Vidican a suferit după Cristi Borcea. El are 9 copii cu 4 femei diferite. Valentina Pelinel și fostul patron al lui Dinamo au împreuna 3 copii. Milan și gemenele Indira și Rania. Cu prima sa soție, Mihaela, Borcea are un băiat, Patrick, şi gemenii Antonia şi Angelo. Cu cea de-a doua soţie, Alina Vidican, milionarul român are alți doi copii. George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu, potrivit sportbull.