Cristian Boureanu, despre cum a aflat că a fost înșelat chiar cu nașul de cununie. „M-a scos la o cafea să-mi spună”

Cristian Boureanu a povestit cum nașul de cununie i-a furat nevasta. Acesta era Sebastian Vlădescu, fost ministru, care în anul 2000 avea 46 de ani, iar aleasa fostului politician nu a putut să nu fie fermecată de el.

”M-a scos la o cafea Sebastian să-mi spună. Și atunci l-am ascultat și, la un moment dat, l-am întrebat: ai bani la tine? Da. Plătești tu cafeaua? Da. Bine. M-am ridicat și am plecat. Și apoi m-am dus pe jos acasă, am zis că n-are rost să mă urc la volan că-s nervos. M-am gândit ce am de făcut, m-am lăsat de cafea, am zis cinci ani iau o pauză de la cafea.

Hai să spunem că de fiecare dată când în spatele cortinei relația începea să se destrame eu am simțit. Dumnezeu mi-a dat întotdeauna un semn. Sunt două lucruri. Oamenii încep să se certe și nu știu de ce. Unul din ei știe de ce se întâmplă chestia asta”, a povestit Cristian Boureanu în podcastul lui Cătălin Măruță.

Boureanu s-a căsătorit apoi cu Valentina Pelinel, iar aceasta a început o relație cu Cristi Borcea, tot nașul lor de cununie.

Cristi Boureanu s-a împăcat cu Laura Dinca

Cu toate că Boureanu își găsise liniștea lângă Cristina Belciu, relația lor s-a terminat, iar fostul politician s-a întors la Laura Dincă, femeia cu care trebuia să se căsătorească.

După ce s-a împăcat cu modelul, acesta i-a interzis fetei lui să mai vorbească cu fosta iubită.

”Nu mai apuca să vorbești nimic cu ea, ea e treaba mea.Nu știu cum te vezi tu cu Cristina la 1 noaptea. Ioana, să nu te superi pe mine. Îi dau Laurei cheile să le pună sub preș (…). Când ajungi acasă să-mi dai și mie un mesaj. Te pup și te iubesc!”, ar fi vorbit Boureanu cu fiica lui.

Fostul politician nu mai dădea semne că vrea să se împace cu Laura Dinca, dar nu a putut sta departe de ea prea mult timp.

„Ne-am despărțit pentru că, sincer, ne certam tot timpul în ultima vreme. Nu ne mai înțelegeam deloc. Nu, nu a fost vorba de altcineva în viața vreunuia dintre noi, dar nu mai puteam sta împreună. Oricum, am rămas în relații foarte bune, vorbim zilnic, ne și vedem uneori. (…)

Nu am nimic să îi reproșez. Probabil ne certam din cauza stresului din ultima perioadă. Nu, nu mai există cale de împăcare, chiar dacă el vrea, chiar dacă am mai vorbit despre… Dar, oricum, eu îl iubesc, este un om deosebit. Vorbim zilnic, ne și vedem, dar asta nu înseamnă că vom mai fi împreună”, a spus Laura Dincă în urma cu ceva vreme.