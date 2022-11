Alina Vidican s-a adaptat la sărbătorile americanilor. Cum a fost suprinsă fosta doamnă Borcea de ziua Recunoștinței

Mai exact este vorba de sărbătorirea zilei Recunoștinței, unul dintre cele mai importante momente în cultura americană, când toată familia se reunește la masă și toți se gândesc la lucrurile pentru care sunt recunoscători. Cert este că pe fața Alinei se citește fericirea de când este cu Claude. Iar acum cu atât mai mult cu cât s-au strâns deja în jurul pomului de Crăciun pe care l-au împodobit, iar decorul pare unul feeric. Alături de copiii Alinei în poză sunt și copiii lui Claude, dar și una dintre bunici, astfel că tabloul este unul perfect de familie. La masă s-a mâncat tradiționalul curcan, dar și alte preparate de sezon.

Cine este Claude Sehnoreti, soțul frumoasei Alina Vidican

Alina Vidican s-a căsătorit cu Claude Sehnoreti acum aproape doi ani de zile după ce în prealabil cei doi au avut o relație de mai bine de un an. De origine brazilian, omul de afaceri face tot ce îi stă în putință pentru a-i satisface toate capriciile Alinei. Are o afacere cu mașini de lux pe care le vinde sau le închiriază și este un pasionat al motosportului, aspect în care și soția sa îl susține. Ea de altfel a fost surprinsă de nenumărate ori pe pistă alături de soțul ei care a reușit cu succes să o facă să îl uite pe Cristi Borcea și decepția în dragoste pe care a suferit-o din cauza lui. Alina Vidican are doi copii din prima căsătorie, iar din informațiile publice Cristi Borcea o ajută financiar în creșterea celor doi micuți. El de altfel i-a lăsat și o afacere pe care o manageriază în Statele Unite ale Americii.