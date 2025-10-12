Actrițe care au fost internate la psihiatrie. Succesul nu le-a adus fericirea

Actrițe care au ajuns la psihiatrie. Industria cinematografică și televiziunea au fost martorele unor cariere strălucitoare, dar și ale unor momente de vulnerabilitate emoțională și psihică. Multe actrițe au ajuns să fie internate în instituții psihiatrice. Ele au spus că faima și succesul nu le-au protejat de suferința interioară.

Una dintre cele mai cunoscute actrițe care a ajuns în atenția publicului din cauza problemelor de sănătate mintală este Heather Locklear. Celebră pentru rolurile sale din serialele „Dynasty” și „Melrose Place”, Locklear a fost condamnată în 2019 la 30 de zile de tratament într-o instituție psihiatrică, după ce a fost acuzată că a lovit polițiști în două incidente separate din 2018.

Această decizie a fost considerată o alternativă mai favorabilă în fața unei posibile pedepse de închisoare de patru luni. Problemele de sănătate mintală ale actriței nu sunt recente. În 2017, Locklear a suferit o cădere nervoasă în propria casă, în timpul unei ședințe de terapie, iar în 2018 a fost internată din nou după ce a chemat ambulanța acasă, semnalând o posibilă tentativă de suicid.

Un alt caz foarte cunoscut este cel al Amandei Bynes. Fosta vedetă de televiziune și film pentru adolescenți a traversat ani întregi de instabilitate emoțională. Bynes a fost internată în mai multe rânduri pentru tulburări bipolare și comportament impulsiv, iar familia a intervenit prin proceduri legale pentru a-i asigura tratament și protecție.

Într-un interviu ulterior, actrița a vorbit despre dificultatea de a face față faimei din copilărie și despre presiunea de a fi mereu sub privirile publicului.

Drew Barrymore este un alt exemplu elocvent. După ce a devenit faimoasă încă de copil, Barrymore a luptat cu dependența de droguri și alcool și a fost internată pentru tratament psihiatric la adolescență.

Actrița a povestit despre depresia prin care a trecut și despre terapia necesară pentru a-și reconstrui viața. Experiența ei a evidențiat faptul că, în ciuda succesului la scară largă și a talentului recunoscut, sănătatea mintală poate fi extrem de fragilă, mai ales în fața stresului și a criticilor publice.

Winona Ryder, cunoscută pentru rolurile din „Edward Scissorhands” și „Stranger Things”, a avut de asemenea probleme de sănătate mintală legate de depresie și anxietate, în special în perioadele tensionate din cariera sa.

Ryder a dezvăluit că, după ani de presiune intensă și după anumite scandaluri, a apelat la consiliere psihologică și terapie. Experiența ei subliniază faptul că faima nu oferă imunizare împotriva tulburărilor mentale, ci poate chiar să le accentueze.

Catherine Zeta-Jones a fost diagnosticată cu tulburare bipolară de tip II și a recunoscut public că presiunea vieții publice i-a agravat simptomele. Internarea sa pentru tratament specializat a fost mediatizată și a adus în discuție importanța recunoașterii tulburărilor mintale chiar și în rândul celebrităților. Actrița a subliniat rolul vital al sprijinului familial și al terapiei profesionale în gestionarea bolii.

Selena Gomez, deși cunoscută mai mult ca cântăreață, a avut și o carieră actoricească semnificativă, iar problemele sale de sănătate mintală – incluzând anxietate și depresie – au dus la internări pentru tratament psihologic. Lupusul autoimun cu care se confruntă a complicat și mai mult starea sa mentală, demonstrând cum problemele fizice și psihice se pot interfera și amplifica reciproc.