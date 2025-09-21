Hotelurile preferate de vedete: unde se cazează starurile lumii în vacanță

Când vine vorba de vacanțe, vedetele nu se uită la preț. Pentru staruri, hotelul nu este doar un loc de odihnă, ci un spațiu al imaginii, al intimității și al opulenței, potrivit pozelor de pe rețelele de socializare.

Unele dintre cele mai exclusiviste unități hoteliere din lume au devenit adevărate sanctuare pentru artiști, miliardari și lideri politici, unde o singură noapte de cazare costă cât o casă de lux într-o suburbie europeană.

Cu suite numite chiar „Royal Mansion”, Atlantis The Royal se situează în fruntea celor mai costisitoare cazări din lume. Potrivit surselor, costul unei nopţi într-una dintre cele mai luxoase suite poate ajunge la 100.000 USD. Beyoncé a fost invitată de onoare la deschiderea hotelului, iar stația sa din skybridge este un etalon al rafinamentului.

Cunoscută pentru designul extravagant creat de artistul Damien Hirst, Empathy Suite, Las Vegas, costă tot ~100.000 USD pe noapte. Cu jacuzzi suspendat deasupra Strip-ului, spații de relaxare personalizate și decoruri de artă contemporană, această suită duală rămâne una dintre cele mai faimoase din Las Vegas. Multe vedete de la Hollywood au fost în vacanță aici.

The Royal Penthouse Suite, Hotel President Wilson, Geneva (Elveția). Situată cu vedere panoramică spre Lacul Geneva și Mont Blanc, această suită de aproximativ 80.000 USD pe noapte pune accent pe lux sigur — lift privat, ferestre blindate, 12 dormitoare și băi din marmură. Este preferată de celebrități sau lideri globali care caută atât confort, cât și discreție extremă.

Penthouse-ul celebru de la hotelul The Mark are prețuri de până la 75.000 USD pe noapte și a găzduit nume sonore precum Oprah Winfrey, Selena Gomez sau Meghan Markle. Cu cinci dormitoare, o terasă impresionantă și spații care se pot transforma în sală de bal, suite-ul este un mic palat în inima Manhattan-ului.

Pentru cei care caută luxul izolării, Como Laucala Island oferă o vilă pe un deal cu vedere la ocean, recife de corali şi păduri tropicale. Prețurile pot urca până la ~61.000 USD pe noapte, incluzând bucătari privați, piscină infinită și activități variate, de la scufundări la echitație. O alegere frecventă a celebrităților care doresc retragere totală.

Chiar dacă nu atinge cifrele de mai sus, resortul Sandy Lane rămâne sinonim cu luxul și cu o clientelă celebrităților. Printre oaspeții săi s-au numărat Maria Callas, Simon Cowell și Jacqueline Kennedy. Renovat masiv, cu un spa de dimensiuni uriașe și facilități de golf de prim nivel, hotelul atrage vedetele cu exigențe ridicate.

Hotelul Art Deco din Rio, operat de Belmond, este mai mult decât un simplu loc de cazare — este un simbol al eleganței sud-americane și un magnet pentru vedete și aristocrați. Dintre cei care au trecut pe aici, mulți au venit pentru priveliștea spre Plaja Copacabana și atmosfera istorică a hotelului.

Intimitate şi discreție

Pentru celebrități, liniștea și siguranța sunt la fel de importante ca luxul. Hoteluri ca Laucala, The Brando sau Eden Rock oferă vile izolate, pază discretă și posibilitatea de a evita camerele comune aglomerate.

Servicii personalizate şi experiențe unice

De la bucătari personalizați și butleri disponibili 24/7 la tururi private, transferuri cu elicopterul și spa-uri de talie mondială, aceste hoteluri transformă fiecare sejur într-o experiență unică, adaptată exclusiv pentru client. Atlantis The Royal și Hotel President Wilson sunt illustrate prin astfel de oferte ultra-premium.

Simbolismul şi prestigiul locului

Detectarea unei celebrități la un hotel ajunge uneori să fie un semn de statut. Alege un hotel precum Beverly Hills Hotel sau Hotel du Cap-Eden-Roc, și te asociezi imaginar cu glamour-ul Hollywood sau cu eleganța Riviera Franceză. The Beverly Hills Hotel rămâne un reper clasic pentru starurile de cinema.

„Spectacolul” luxului

Pentru unii oaspeţi celebri, propriul sejur este parte din spectacol: piscina suspendată, terasa infinită, designul interior opulent sau arhitectura bombastică devin decor pentru fotografii și apariții. The Mark sau Atlantis The Royal sunt exemple evidente, unde spațiul de cazare este la fel de mediatizat ca și vacanța în sine.