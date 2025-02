Monden Selena Gomez și Benny Blanco își cumpără casă. Câți bani urmează să cheltuiască







Selena Gomez și Benny Blanco își sărbătoresc fericirea cumpărând împreună un luxos conac de 35 de milioane de dolari. Casa este în stil spaniel și a fost cumpărată în decembrie.

Selena Gomez face următorul pas

Casa are 7 dormitoare și 12 băi, plus facilități de lux, cum ar fi o bibliotecă, un solar de sticlă, un centru de fitness și o piscină. Anterior a fost deținută de un regizor de la Hollywood. Achiziția a fost cea mai scumpă afacere imobiliară din Beverly Hills în 2024. Această investiție vine în urma logodnei celor doi pe care au confirmat-o în decembrie.

Selena a distribuit atunci, pe Instagram, o serie de imagini de la fericitul eveniment. Probabil că Benny a cheltuit o avere pe inel. Cel puțin asta susține Ann Grimmett, expertă în diamante și VP of Merchandising la Jared Jewelers. Aceasta a spus că inelul valorează cel puțin 225.000 de dolari. Bijuteria are un diamant marchiză cu o formă ovală fixată pe o bandă și are probabil șase carate în total. Benny și Selena au fost colaboratori muzicali înainte să se zvonească pentru prima dată că se întâlnesc, în iunie 2023. Starul Wizards of Waverly Place a confirmat vestea pe Instagram câteva luni mai târziu.

Averi de miliarde

Benny, un producător muzical care a lucrat cu trupe uriașe precum Rihanna și Justin Bieber (fostul iubit al Selenei), are o avere netă raportată de 50 de milioane de dolari. Averea Selenei este estimată la 1,3 miliarde de dolari, ceea ce explică capacitatea cuplului de a-și lua noua proprietate în decembrie.

Selena și-a făcut un nume ca și cântăreață, actriță și producător, cu proiecte uriașe precum Wizards of Waverly Place. De asemenea, și-a extins averea prin brandul ei de succes Rare Beauty, care a devenit o afacere de un miliard de dolari de la lansare în pandemia de COVID.