Grindeanu, atac la Bolojan: Încăpăţânarea unui dictator căruia nu i-a păsat de oameni, i-a păsat doar de cifre

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, l-a comparat pe premierul României, Ilie Bolojan, fără a-l numi, cu fostul dictator al României, Nicolae Ceaușescu. Acesta a afirmat vineri, la Timișoara, că prezența sa în „orașul libertății” i-a reamintit de „încăpățânarea unui dictator care nu ținea cont de oameni, ci doar de cifre”.

Aflat într-un turneu în organizațiile PSD, înainte de Congres, Sorin Grindeanu a spus la Timișoara: „Să nu plecăm capul în fața celor care cred că sunt unicii deținători ai adevărului”. Declarația lui vine la câteva ore după ce l-a atacat pe Ilie Bolojan și a afirmat că „prim-ministrul trebuie să arate respect pentru Parlament” și să vină luni, la solicitarea PSD și AUR.

„Noi suntem aici la Timişoara, oraşul libertăţii, şi asta ne face să ne amintim ce înseamnă încăpăţânarea unui dictator care a crezut că poate modela România după chipul şi asemănarea lui, căruia nu i-a păsat de oameni, i-a păsat doar de cifre, dacă vă aduceţi aminte, de datoria externă, care şi-a înfometat propriul popor, ca să plătească nişte datorii aberante.”, a declarat acesta.

Liderul interimar al PSD a declarat că îi invită pe membri să reziste în fața celor care „ne vor răul” și să nu plece capul în fața celor care cred că sunt unicii deținători ai adevărului. El a criticat ipocrizia unor politicieni care „urlau isteric că vor spitale, nu catedrale, dar azi dau buzna peste rând și au parte de tratamente VIP la Catedrala Neamului, în timp ce oamenii au așteptat la rând șapte ore”.

Grindeanu a precizat că astfel de comportamente reflectă „o Românie ipocrită”, pe care PSD nu trebuie să o reprezinte. El a subliniat că partidul trebuie să fie consecvent cu valorile sale și să promoveze respectul față de români.

Viitorul secretar general al PSD, Claudiu Manda, l-a atacat pe premierul Ilie Bolojan, numindu-l „omul de porțelan” și „salvatorul neamului”. El a acuzat că premierul se comportă ca „un dictator” în coaliție și își asumă merite, în timp ce rezultatele economice sunt negative.

Manda a declarat că este extrem de complicat să colaborezi cu cineva care este mai preocupat „să filtreze informații către presă pentru a-și construi o imagine de salvator”, comportându-se mai degrabă „dictatorial”.