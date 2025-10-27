Politica

Ciprian Ciucu și-a anunțat oficial candidatura și obiectivele pentru Primăria Capitalei

Ciprian Ciucu și-a anunțat oficial candidatura și obiectivele pentru Primăria Capitalei
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, desemnat oficial candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, și-a lansat campani,într-o postare pe Facebook, cu sloganul „BUCUREȘTIUL PUS LA PUNCT”. Ciucu promite să transforme complet fața orașului și prezintă programul și obiectivele care stau la baza candidaturii sale.

Ciprian Ciucu își lansează oficial candidatura la Primăria Capitalei

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu (PNL), în vârstă de 47 de ani, și-a anunțat luni candidatura la alegerile pentru Primăria Capitalei programate pe 7 decembrie. Într-o postare pe Facebook, Ciucu a declarat că și-a analizat în profunzime decizia:

„Am avut un ”dialog” cu mine însumi, mi-am pus întrebările esențiale și mi-am răspuns, da pot, da se poate”.

Mesajul său se adresează în special locuitorilor din Sectorul 6, care l-au votat primar de două ori. Ciprian Ciucu a dezvăluit că sloganul său din această campanie va fi „Bucureștiul pus la punct”.

PNL l-a desemnat duminică pe Ciucu candidatul pentru Primăria Capitalei

PNL București l-a desemnat duminică seara pe Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, drept candidatul partidului pentru alegerile la Primăria Capitalei programate pe 7 decembrie. Propunerea urmează să fie trimisă Biroului Permanent Național pentru validarea finală.

Alegerile din 7 decembrie sunt parțiale și vizează ocuparea funcției de primar general pentru restul mandatului, până în vara anului 2028. Scrutinul a fost necesar după ce Nicușor Dan, ales primar general în iunie 2024, a devenit președintele României în mai 2025.

Ciprian Ciucu, primul politician care își anunță oficial candidatura la Primăria Capitalei

Primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, este primul politician care și-a anunțat oficial intrarea în cursa pentru Primăria Capitalei. Până în acest moment, niciun alt politician din alte partide nu a făcut un anunț oficial privind candidatura la PMB.

Pentru desemnarea ca și candidat PNL, Ciucu l-a avut contracandidat pe Stelian Bujduveanu, actualul primar interimar al Bucureștiului. După o dezbatere intensă, Ciucu a câștigat cu 11 voturi față de 4 ale lui Bujduveanu, diferența dintre cei doi fiind de 7 voturi.

