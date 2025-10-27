Ciprian Ciucu este favoritul PNL la Primăria Capitalei: Procedura se încheie după două etape

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ilie Bolojan, a anunţat că Biroul PNL Bucureşti l-a votat pe primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, drept candidat al partidului la Primăria Capitalei.

„Foarte probabil candidatul pe care îl vom susţine este Ciprian Ciucu. Duminică s-a derulat un prim proces de desemnare. Biroul de la Bucureşti l-a votat candidat, mai sunt două etape şi foarte posibil la finalul acestei săptămâni să avem închisă această procedură”, a declarat Bolojan, la Digi 24.

Ilie Bolojan a precizat că primarul Sectorului 6 este un candidat care poate „pune la punct foarte multe lucruri în Bucureşti”. „Din experienţa mea, întotdeauna omul este problema şi eu de-aia am evitat să pun etichete unor partide, să critic în masă.

Oamenii sunt importanţi, cei care candidează, şi eu cred că domnul Ciprian Ciucu, având în vedere ceea ce a făcut în calitate de primar la sectorul 6, având în vedere experienţa dânsului din toţi aceşti ani, este un candidat care poate să pună la punct foarte multe lucruri în Bucureşti şi este un om în care eu, personal, am încredere”, a adăugat Bolojan.

Săptămâna trecută, Ilie Bolojan a a declarat că sondajele interne arată că Ciprian Ciucu este liberalul cel mai bine clasat în preferinţele electoratului: „Acum aproximativ două luni am făcut un sondaj de opinie, au fost trei colegi testaţi. Cel mai bine clasat a fost domnul Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, care va fi, foarte probabil săptămâna viitoare, desemnat candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei. Dânsul a fost cel mai bine plasat dintre candidaţii noştri”.

Primarul Sectorului 6 a declarat recent că propriul sondaj al PNL îl plasează detaşat drept opţiune pentru Primăria Capitalei, dar că nu îşi va anunţa oficial candidatura până la finalizarea procedurilor interne din partid.

Potrivit unui sondaj Avangarde, potenţialul candidat al PSD, Daniel Băluţă, conduce în intenţiile de vot, fiind urmat, la doar două procente diferenţă, de Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă (USR). Conform aceluiaşi sondaj, 68% dintre respondenţi nu sunt mulţumiţi de modul în care arată Bucureştiul, iar 63% consideră că activitatea Guvernului Bolojan nu este satisfăcătoare.