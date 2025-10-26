Politica

Bolojan: Nu se poate ceda în privința pensiilor magistraților, procentele actuale nu există în Europa

Comentează știrea
Bolojan: Nu se poate ceda în privința pensiilor magistraților, procentele actuale nu există în EuropaIlie Bolojan. Sursa foto: Captură video Facebook
Din cuprinsul articolului

Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică, că a purtat un dialog privind pensiile magistraților, a explicat situația și a cedat acolo unde era posibil, însă a precizat că în problemele esențiale nu poate ceda.

„Am purtat un dialog, am explicat aceste lucruri, am cedat unde se poate ceda. Dar în lucruri esențiale nu poți să cedezi”, a afirmat Bolojan la Digi24.

Bolojan: Unele pensii sunt calculate pe media salariilor din mai mulți ani, nu pe ultimul salariu

Întrebat despre posibilitatea negocierii procentului de 70% pentru pensiile magistraților, premierul a spus că un an sau doi în plus la tranziție nu este determinant, însă procentele mai mari nu ar trebui acceptate.

Nu există nicăieri în Europa astfel de procente. Unele pensii sunt contributive, sub 55-60%, iar altele sunt calculate pe media salariilor din mai mulți ani, nu pe ultimul salariu, a explicat Bolojan.

Blestemul aurului din Munții Bistriței. Comoara pierdută a haiducilor din Valea Stânii
Blestemul aurului din Munții Bistriței. Comoara pierdută a haiducilor din Valea Stânii
România, pe harta țărilor în care se cultivă cel mai scump condiment din lume. Un singur gram poate ajunge la 150 de lei
România, pe harta țărilor în care se cultivă cel mai scump condiment din lume. Un singur gram poate ajunge la 150 de lei

Premierul a menționat că în trecut, prin diverse mecanisme, magistrații și alți angajați ai unor instituții, precum Romsilva, și-au mărit pensiile prin avansări pe posturi plătite mai bine înainte de pensionare.

Magistrați

Sursa foto: Arhiva EVZ

„Ne trădăm cetățenii”

Bolojan a arătat că negocierile sunt mai ușoare atunci când pensiilesunt exagerate, însă dificil este să se aducă sistemul la valori normale. Aceste anormalități creează frustrare și probleme economice, a spus premierul.

„Aceste lucruri nu mai trebuie acceptate, pentru că înseamnă că ne trădăm cetățenii”, a afirmat el.

Premierul a explicat că pensiile magistraților și alte mecanisme de pensionare afectează participarea în economia reală. Generațiile care urmează să iasă la pensie sunt mult mai numeroase decât cei care intră pe piața muncii activă, ceea ce va genera probleme economice pe termen lung.

„Dacă nu luăm măsurile necesare, indiferent cine va fi la guvernare, vom ajunge într-o situație de criză peste câțiva ani”, a spus Bolojan.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:59 - Blestemul aurului din Munții Bistriței. Comoara pierdută a haiducilor din Valea Stânii
23:39 - Bolojan: Nu se poate ceda în privința pensiilor magistraților, procentele actuale nu există în Europa
23:24 - România, pe harta țărilor în care se cultivă cel mai scump condiment din lume. Un singur gram poate ajunge la 150 de lei
23:10 - Schitul Rarău, mănăstirea de la capătul cerului. Călugării care trăiesc în nori și tăcere
22:57 - FCSB a învins UTA Arad cu 4-0 și urcă pe locul 10 în Superliga
22:45 - Fritz: Nu e confortabil cu PSD la guvernare. Cât timp îi mai dă lui Bolojan

HAI România!

România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc

Proiecte speciale