Bolojan: Nu se poate ceda în privința pensiilor magistraților, procentele actuale nu există în Europa

Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică, că a purtat un dialog privind pensiile magistraților, a explicat situația și a cedat acolo unde era posibil, însă a precizat că în problemele esențiale nu poate ceda.

„Am purtat un dialog, am explicat aceste lucruri, am cedat unde se poate ceda. Dar în lucruri esențiale nu poți să cedezi”, a afirmat Bolojan la Digi24.

Întrebat despre posibilitatea negocierii procentului de 70% pentru pensiile magistraților, premierul a spus că un an sau doi în plus la tranziție nu este determinant, însă procentele mai mari nu ar trebui acceptate.

Premierul a menționat că în trecut, prin diverse mecanisme, magistrații și alți angajați ai unor instituții, precum Romsilva, și-au mărit pensiile prin avansări pe posturi plătite mai bine înainte de pensionare.

Bolojan a arătat că negocierile sunt mai ușoare atunci când pensiilesunt exagerate, însă dificil este să se aducă sistemul la valori normale. Aceste anormalități creează frustrare și probleme economice, a spus premierul.

„Aceste lucruri nu mai trebuie acceptate, pentru că înseamnă că ne trădăm cetățenii”, a afirmat el.

Premierul a explicat că pensiile magistraților și alte mecanisme de pensionare afectează participarea în economia reală. Generațiile care urmează să iasă la pensie sunt mult mai numeroase decât cei care intră pe piața muncii activă, ceea ce va genera probleme economice pe termen lung.

„Dacă nu luăm măsurile necesare, indiferent cine va fi la guvernare, vom ajunge într-o situație de criză peste câțiva ani”, a spus Bolojan.