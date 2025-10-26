Bolojan: Dacă coaliția are soluții mai bune și nu le convine Guvernul, să depună moțiune de cenzură

Din cuprinsul articolului Ilie Bolojan: Oamenii se așteaptă să rezolvăm problemele

Premierul Ilie Bolojan a declarat că prioritatea sa nu este să dețină funcția de prim-ministru cu orice preț, ci să acționeze în interesul țării. El a spus că, dacă politicieni din coaliție consideră că au soluții mai bune, pot să le propună, să inițieze moțiuni de cenzură și să formeze majorități conform dorințelor lor. „Aceste idei ar fi trebuit implementate pe durata mandatului anterior al coaliției”, a mai declarat Bolojan la Digi 24.

„Miza mea nu este să fiu premier în orice condiţii. Miza mea este să fac ceea ce trebuie, cât timp sunt premierul României. Dacă partide din coaliţie, dacă oameni politici din coaliţie au soluţii mai bune să le spună şi dacă nu le convine guvernul, pot iniţia acţiuni parlamentare pe componenta de moţiuni de cenzură, pot să facă o majoritate aşa cum o vor şi premierul pleacă.

Dacă aveau ideile astea, trebuiau să le pună în practică ani de zile cât au fost la guvernare. Trebuia să-şi asume acum patru luni când nu a fost un entuziasm cine să fie premier sau dacă totuşi s-au răzgândit să vină să spună care sunt soluţiile”, a spus Bolojan.

Premierul a mai spus că disputele publice din coaliție pot crea impresia de instabilitate și lipsă de seriozitate în ochii cetățenilor.

„Altfel, acest dialog pe care îl vedem nu face decât, pe de o parte, să dea senzaţia de instabilitate, să dea senzaţie în ochii cetăţenilor de neseriozitate şi oamenii nu se aşteaptă la aceste lucruri de la noi. Oamenii se aşteaptă să rezolvăm problemele. Asta este problema şi deci pe mine nu m-aţi văzut potenţând conflicte. Încerc să port un dialog cu toţi colegii în aşa fel încât să rezolvăm problemele ţării noastre. Asta este miza pentru noi”, a mai declarat Ilie Bolojan.