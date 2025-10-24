Condițiile impuse de Sorin Grindeanu pentru a rămâne în coaliție: Nu ne ține nimeni cu forța

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că formațiunea continuă să facă parte din coaliția de guvernare și nu se află într-un moment în care să ia în calcul ieșirea de la guvernare. „Deocamdată suntem în această coaliție, nu suntem pe niciun picior de plecare, dar nu ne ține nimeni cu forța în această coaliție”, a declarat vineri Sorin Grindeanu.

Cu toate astea Grindeanu consideră că decizia de a continua va depinde de modul în care sunt luate în considerare propunerile politice ale partidului. Afirmațiile au fost făcute după Conferința Extraordinară a organizației PSD Dâmbovița, în contextul pregătirilor pentru congresul partidului.

Sorin Grindeanu a precizat că întâlnirea programată pentru 7 noiembrie va avea ca scop actualizarea cadrului statutar al partidului și finalizarea organizării interne, pentru ca PSD să își desfășoare activitatea cu o echipă stabilă și validată.

De asemenea, politicianul a precizat că congresul va fi un moment important pentru pentru mobilizarea membrilor și pentru definirea clară a obiectivelor politice care vor ghida acțiunile din perioada următoare.

„Și în 7 noiembrie facem, dacă vreți, și o reașezare statutară a partiului, pentru că în 7 noiembrie îmi doresc să punem la punct toate echipele. Și acum se lucrează. Eu nu pot să spun că nu lucrăm. Și vedeți, doar că de atunci PSD-ul va lucra în echipă completă și va avea în spate legitimitatea unui congres. Asta este foarte important și asta, cred eu, e și dătător de energie pentru mine și pentru colegii mei. Sunt lucruri care vor trebui să fie clarificate în congres”, a declarat Sorin Grindeanu.

Decizia privind participarea la guvernare a fost luată în urma unei consultări extinse în cadrul partidului, potrivit lui Grindeanu, proces la care au contribuit mii de membri, primari și reprezentanți din structurile județene.Un alt lucru punctat de Grindeanu a fost faptul că PSD s-a alăturat acestei coaliții ca un partener responsabil, din dorința de a implementa măsuri concrete care să vină în sprijinul populației. Politicianul a mai precizat că acest angajament va fi menținut atâta timp cât propunerile formațiunii sunt tratate cu seriozitate.

Grindeanu a precizat că PSD rămâne parte a coaliției de guvernare și nu a inițiat un proces de retragere, însă a insistat asupra faptului că implicarea partidului depinde de modul în care sunt puse în aplicare inițiativele considerate utile pentru cetățeni. În opinia sa, formațiunea va continua să susțină proiecte considerate corecte și necesare pentru români, iar realizarea acestora trebuie să constituie o prioritate pentru actualul executiv.