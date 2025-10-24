Decizia luată în coaliție l-a nemulțumit profund pe Nicușor Dan. Ce își dorea președintele României

Președintele României, Nicușor Dan, critică decizia coaliției de guvernare de a avea candidați separați la Primăria Capitalei. Liderul de la Cotroceni avertizează că fragmentarea voturilor ar putea duce la pierderea Bucureștiului de către partidele pro-europene.

Liderii coaliției de guvernare au stabilit că, pentru alegerile parțiale din 7 decembrie 2025, fiecare formațiune politică va avea propriul candidat la Primăria Capitalei.

Conform acordului semnat între partide, nu vor exista atacuri reciproce, alianțe locale sau retrageri de candidați pe durata campaniei electorale.

Decizia a fost luată în cadrul unei reuniuni politice desfășurate la începutul săptămânii, iar argumentul principal invocat de liderii coaliției este „nevoia de competiție internă și de respectare a libertății de opțiune” pentru alegători.

Totuși, această strategie provoacă nemulțumiri în interiorul alianței, în special din partea președintelui României, Nicușor Dan, care ar fi dorit o formulă comună de susținere pentru București.

Actualul șef al statului, care a condus anterior Primăria Capitalei, s-a declarat nemulțumit de decizia coaliției și a avertizat asupra riscurilor politice ale fragmentării voturilor.

„Mi-aș fi dorit un candidat unic la Primăria Capitalei, un candidat din afara coaliției de guvernare, pe care să-l susțină toate partidele și care să aibă șanse foarte mari de a câștiga”, a spus Nicușor Dan.

Președintele consideră că un candidat comun pro-european ar fi fost cea mai sigură strategie pentru a menține Primăria Capitalei într-o zonă de stabilitate administrativă și de continuitate a proiectelor publice.

Potrivit surselor apropiate Administrației Prezidențiale, Dan se teme că tensiunile dintre partidele din coaliție se vor amplifica în campanie, iar lipsa unei coordonări unitare va duce la „canibalizarea voturilor”, favorizând astfel opoziția.

„Există riscul real ca partidele pro-europene să piardă Capitala dacă vor merge pe drumuri separate”, a avertizat președintele în discuțiile cu apropiații săi.

Întrebat de jurnaliști, în cadrul unei conferințe de presă, dacă îl vede pe Cătălin Drulă drept un posibil candidat potrivit, Nicușor Dan a evitat un răspuns direct.

„Vor porni niște alegeri la Primăria Capitalei. Bineînțeles că am o preferință”, a spus președintele, fără a menționa vreun nume.

Totuși, a oferit câteva criterii clare pe care, în opinia sa, viitorul primar ar trebui să le îndeplinească.

„Există, după părerea mea, două chestiuni importante pe care le are Bucureștiul și, corespondent, calități pe care primarul ar trebui să le aibă. Una este să fie în stare să coordoneze lucrări mari de infrastructură, pentru că Bucureștiul are un deficit de infrastructură, și a doua să fie în stare să se opună influențelor imobiliare”, a spus Nicușor Dan.

Declarația sugerează că președintele urmărește o continuitate în proiectele de urbanism și transport inițiate în perioada în care el a condus Primăria Capitalei (2020–2025).

Guvernul României a aprobat organizarea alegerilor locale parțiale pe data de 7 decembrie 2025, atât pentru funcția de primar general al municipiului București, cât și pentru președintele Consiliului Județean Buzău și alți 12 primari de localități din țară.

Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial și marchează începutul unui nou ciclu electoral, în contextul în care mai multe funcții administrative au rămas vacante.

În Capitală, competiția se anunță strânsă, în condițiile în care partidele principale din coaliția de guvernare au decis să-și trimită candidați proprii, în locul unei susțineri comune.