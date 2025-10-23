Bucureștenii își vor alege primarul pe 7 decembrie. În ce localități vor mai merge românii la vot

Guvernul a stabilit oficial data de 7 decembrie 2025 pentru organizarea alegerilor locale parțiale. Bucureștiul va vota pentru un nou primar general, iar Buzăul pentru președintele Consiliului Județean. Scrutinul va avea loc și în alte 12 localități din țară.

Guvernul României a aprobat în ședința de joi organizarea alegerilor locale parțiale pentru mai multe funcții-cheie, inclusiv cea de primar general al municipiului București și de președinte al Consiliului Județean Buzău.

Conform hotărârii adoptate, scrutinul va avea loc duminică, 7 decembrie 2025, iar perioada electorală va începe pe 2 noiembrie, odată cu intrarea în vigoare a deciziei executivului.

Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, care a precizat că, fiind vorba de alegeri parțiale, toate termenele prevăzute de legislația electorală se reduc la jumătate.

„Alegerile locale parțiale vor avea loc în data de 7 decembrie. Perioada electorală începe la 2 noiembrie 2025. Toate termenele sunt reduse la jumătate, fiind vorba despre un scrutin parțial”, a declarat Ioana Dogioiu.

Scrutinul parțial vizează două dintre cele mai importante poziții administrative din țară — cea de primar general al Capitalei și cea de președinte al Consiliului Județean Buzău —, dar și funcții de primari în 12 localități din România.

Lista completă a localităților unde se vor organiza alegeri parțiale:

Comuna Remetea , județul Bihor

Comuna Mihai Eminescu , județul Botoșani

Comuna Marga , județul Caraș-Severin

Comuna Dobromir și comuna Lumina , județul Constanța

Orașul Găești , județul Dâmbovița

Comuna Sopot , județul Dolj

Comuna Valea Ciorii , județul Ialomița

Comuna Vânători , județul Iași

Comuna Poienile de sub Munte și comuna Șieu , județul Maramureș

Comuna Cârța, județul Sibiu

Astfel, scrutinul din decembrie va implica două capitale administrative importante și 12 circumscripții locale, răspândite în aproape toate regiunile țării.

Guvernul a aprobat și calendarul oficial al acțiunilor electorale, stabilind termene precise pentru depunerea candidaturilor, desfășurarea campaniei și tipărirea buletinelor de vot.

2 noiembrie 2025 – începe perioada electorală (odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern);

11 noiembrie 2025 – debutul perioadei de depunere a candidaturilor pentru funcțiile de primar din cele 12 localități;

12 noiembrie 2025 – începe depunerea candidaturilor pentru primarul general al municipiului București și pentru președintele Consiliului Județean Buzău ;

15 noiembrie 2025 – termen-limită pentru înregistrarea alianțelor electorale în localitățile unde se organizează alegeri într-o singură circumscripție;

16 noiembrie 2025 – termen-limită pentru înregistrarea alianțelor electorale la nivel județean (Buzău) și municipal (București);

17 noiembrie 2025 – data-limită pentru depunerea tuturor candidaturilor ;

22 noiembrie 2025 – începe campania electorală ;

2 decembrie 2025 – tipărirea buletinelor de vot ;

6 decembrie 2025 , ora 7.00 – încheierea campaniei electorale ;

7 decembrie 2025, între orele 7.00 – 21.00 – desfășurarea votului.

„Cu 15 zile înainte de data desfășurării alegerilor, respectiv 22 noiembrie, va începe campania electorală, iar cu 5 zile înainte, pe 2 decembrie, se vor tipări buletinele de vot”, a explicat Ioana Dogioiu.

Cea mai mare atenție publică se concentrează asupra alegerilor din București, unde se va alege un nou primar general după vacantarea funcției în vara acestui an. Scrutinul din Capitală are o miză politică uriașă, fiind considerat un barometru pentru partidele mari înaintea anului electoral 2026, când urmează alegeri parlamentare și europarlamentare.

La fel de important este și votul din județul Buzău, unde alegerea noului președinte al Consiliului Județean va testa influența actualelor formațiuni de guvernare în zona de sud-est a țării.