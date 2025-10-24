Nicușor Dan anunță că România ar putea impune sancțiuni companiei Lukoil

Președintele Nicușor Dan a declarat că România ar putea impune sancțiuni companiei Lukoil, după ce subiectul a fost discutat la Consiliul European de la Bruxelles. El a precizat că țara noastră s-a alăturat pachetelor de sancțiuni ale Uniunii Europene și că este posibil ca măsuri similare să fie aplicate în perioada imediat următoare.

„În discuţia despre pachetul 19 şi pachetul 20 al Uniunii a fost rostit cuvântul Lukoil. Deci până în acest moment România a acţionat solidar cu ţările din Uniune, s-a alăturat pachetelor de sancţiuni. Cred că în perioada imediat următoare vom face la fel”, a declarat șeful statului,

Șeful statului a declarat că, atunci când se discută despre sancțiuni, trebuie luate în considerare și efectele colaterale pe care acestea le pot avea asupra unor părți din industria națională sau asupra industriei partenerilor.

„Ăsta e motivul pentru care nu te duci deodată cu toate sancţiunile”, a mai declarat şeful statului. Guvernul Statelor Unite a anunțat miercuri aplicarea de sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil, într-un efort de a pune presiune asupra conducerii de la Moscova pentru a facilita negocierea unui acord de pace în războiul din Ucraina.

Prețurile petrolului au urcat joi cu peste 1 dolar pe baril, continuând tendința ascendentă din sesiunea precedentă, ca urmare a sancțiunilor impuse de Statele Unite companiilor petroliere ruse Rosneft și Lukoil, din cauza războiului din Ucraina.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 1,76 dolari, sau 2,81%, ajungând la 64,35 dolari pe baril, în timp ce țițeiul West Texas Intermediate a urcat cu 1,68 dolari, sau 2,87%, până la 60,18 dolari pe baril.