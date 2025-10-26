Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru Primăria Capitalei. Stelian Bujduveanu a obținut doar patru voturi

Din cuprinsul articolului Rezultatele votului

Ședința PNL pentru desemnarea candidatului la Primăria Capitalei s-a desfășurat duminică și a fost una tensionată. În urma votului, Ciprian Ciucu a fost ales candidatul partidului.

La ședință au participat membri importanți ai PNL: premierul Ilie Bolojan, ministrul de Interne Cătălin Predoiu, europarlamentarul Dan Motreanu, președintele PNL București Sebastian Burduja, primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu, primarul Sectorului 1 George Tuță, președinți ai organizațiilor de sectoare și parlamentari din București.

Votul s-a desfășurat astfel: 11 pentru Ciprian Ciucu, 4 pentru Stelian Bujduveanu, iar 4 voturi au fost anulate. Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie, iar Ciprian Ciucu va reprezenta PNL în competiția electorală.