Băluță, Ciucă sau Drulă. Pe cine ar vota bucureștenii la Primăria Capitalei. Sondaj Avangarde

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie, iar un sondaj realizat de Avangarde arată preferințele electoratului bucureștean:

-Daniel Băluță – 25%;

-Ciprian Ciucu – 23%;

-Cătălin Drulă – 18%;

-Anca Alexandrescu – 16%.

Pe următoarele poziții se află Cristian Popescu Piedone (8%), Vlad Gheorghe de la partidul DREPT (4%), Ana Ciceală de la SENS (3%) și independentul Virgil Alexandru Zidaru (2%).

Întrebaţi dacă sunt mulţumiţi de modul în care arată Municipiul Bucureşti, 68% dintre respondenţi s-au arătat nemulţumiţi, iar 30% au spus că sunt mulţumiţi.

Referitor la intenţia de a participa la vot, 43% dintre bucureşteni au afirmat că vor merge cu siguranţă la urne, în timp ce 9% au spus că nu vor vota.

În ceea ce priveşte momentul organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei, 62% dintre respondenţi au opinat că acestea ar trebui organizate cât mai rapid, în timp ce 34% au considerat că ar trebui să se aştepte îmbunătăţirea situaţiei economice înainte de a avea loc alegerile.

La întrebarea legată de satisfacţia faţă de activitatea Guvernului condus de Ilie Bolojan, 63% dintre bucureşteni au răspuns negativ, iar 29% au exprimat o opinie favorabilă.

Sondajul a fost realizat în perioada 19-25 octombrie 2025, pe un eşantion de 1.000 de respondenţi din Bucureşti, cu o marjă de eroare de +/- 3,2%, la un nivel de încredere de 95%.

