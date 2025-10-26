Politica

Băluță, Ciucă sau Drulă. Pe cine ar vota bucureștenii la Primăria Capitalei. Sondaj Avangarde

Comentează știrea
Băluță, Ciucă sau Drulă. Pe cine ar vota bucureștenii la Primăria Capitalei. Sondaj AvangardePrimăria Capitalei. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie, iar un sondaj realizat de Avangarde arată preferințele electoratului bucureștean:

-Daniel Băluță – 25%;

-Ciprian Ciucu – 23%;

-Cătălin Drulă – 18%;

Aditivii alimentari prezenți în mezelurile vândute în România. Studiu
Aditivii alimentari prezenți în mezelurile vândute în România. Studiu
Imaginii cu liderii prezenți la Catedrala Neamului. Bolojan și Nicușor Dan au stat separat, lângă partenerele lor
Imaginii cu liderii prezenți la Catedrala Neamului. Bolojan și Nicușor Dan au stat separat, lângă partenerele lor

-Anca Alexandrescu – 16%.

Pe următoarele poziții se află Cristian Popescu Piedone (8%), Vlad Gheorghe de la partidul DREPT (4%), Ana Ciceală de la SENS (3%) și independentul Virgil Alexandru Zidaru (2%).

Sondaj Avangarde

Sursa foto: Avangarde

Bucureștenii, nemulțumiți de cum arată orașul

Întrebaţi dacă sunt mulţumiţi de modul în care arată Municipiul Bucureşti, 68% dintre respondenţi s-au arătat nemulţumiţi, iar 30% au spus că sunt mulţumiţi.

Referitor la intenţia de a participa la vot, 43% dintre bucureşteni au afirmat că vor merge cu siguranţă la urne, în timp ce 9% au spus că nu vor vota.

În ceea ce priveşte momentul organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei, 62% dintre respondenţi au opinat că acestea ar trebui organizate cât mai rapid, în timp ce 34% au considerat că ar trebui să se aştepte îmbunătăţirea situaţiei economice înainte de a avea loc alegerile.

Cum este văzut Guvernul Bolojan

La întrebarea legată de satisfacţia faţă de activitatea Guvernului condus de Ilie Bolojan, 63% dintre bucureşteni au răspuns negativ, iar 29% au exprimat o opinie favorabilă.

Sondajul a fost realizat în perioada 19-25 octombrie 2025, pe un eşantion de 1.000 de respondenţi din Bucureşti, cu o marjă de eroare de +/- 3,2%, la un nivel de încredere de 95%.

Sondajul Avangarde a fost realizat pe un eşantion de 1.000 de persoane din Municipiul Bucureşti.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:47 - Revine regina thrillerului: Kathryn Bigelow colaborează cu Netflix pentru un film de neratat
12:38 - Aditivii alimentari prezenți în mezelurile vândute în România. Studiu
12:27 - Imaginii cu liderii prezenți la Catedrala Neamului. Bolojan și Nicușor Dan au stat separat, lângă partenerele lor
12:19 - Istoria Oscarului. Cine a fost primul actor premiat
12:14 - Slujba de la Catedrala Națională s-a încheiat. Invitații se pot închina la Altar. Oamenii de rând vor avea acces după...
12:10 - Consumul de alcool crește în rândul femeilor tinere, depășindu-i pe bărbați. Studiu

HAI România!

România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc

Proiecte speciale