Românii care l-au huiduit pe Bolojan, sancționați: Pentru expresii jignitoare și consum de alcool

Amenzi de Ziua Armatei. Două persoane au fost sancționate de jandarmi în timpul ceremoniei oficiale dedicate Zilei Armatei Române, desfășurate sâmbătă la Carei, județul Satu Mare. Evenimentul, la care a participat premierul Ilie Bolojan, a fost marcat și de huiduieli în timpul discursului oficial.

Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare, măsurile de ordine publică au fost asigurate pe toată durata manifestărilor, însă două incidente au dus la aplicarea unor sancțiuni contravenționale.

„Au fost aplicate două amenzi, una în valoare de 500 de lei pentru fapte și expresii jignitoare, iar cealaltă – un avertisment scris – pentru consum de băuturi alcoolice în locuri publice”, au precizat reprezentanții instituției.

Evenimentul s-a desfășurat la Ansamblul Monumental „Glorie Ostașului Român” din Carei, locul simbolic al eliberării ultimei localități românești în al Doilea Război Mondial. Premierul Ilie Bolojan a depus o coroană de flori și a ținut un discurs în memoria militarilor căzuți pe front.

Pe parcursul alocuțiunii, mai multe persoane aflate în public au început să huiduie, iar vocile s-au auzit și după încheierea ceremoniei. Întrebat despre aceste reacții, premierul a declarat că nu este afectat.

„Eu sunt obișnuit cu aceste lucruri, n-am probleme din astea. N-am niciun fel de probleme”, a spus Bolojan, în timp ce părăsea zona monumentului, însoțit de prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamas, și de primarul municipiului Carei, Monica Giurgiu-Kovacs.

Manifestările dedicate Zilei Armatei au continuat cu depuneri de coroane și momente comemorative, în prezența oficialităților locale, militarilor și a numeroși cetățeni. Și președintele României, Nicușor Dan, a fost huiduit de mulțime la Iași. Șeful statului n-a oferit declarații despre acest incident.