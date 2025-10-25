Politica

Bolojan, huiduit de Ziua Armatei. Și Nicușor Dan a avut probleme

Bolojan, huiduit de Ziua Armatei. Și Nicușor Dan a avut problemeSursă foto: Captură video
Bolojan, huiduit. Ceremoniile dedicate Zilei Armatei Române au fost marcate sâmbătă de momente tensionate în mai multe orașe ale țării. Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit la Carei, iar președintele Nicușor Dan a avut parte de reacții similare la Iași, în timpul discursurilor oficiale.

Bolojan, huiduit la Carei

La evenimentul organizat la Ansamblul Monumental Glorie Ostașului Român din Carei, județul Satu Mare, premierul Ilie Bolojan a depus o coroană de flori și a susținut un discurs în memoria militarilor români căzuți pe front. În timp ce vorbea, din mulțime s-au auzit fluierături și huiduieli.

„Sunt aici în semn de recunoștință pentru sutele de mii de militari români care au murit în Al Doilea Război Mondial. Dacă România este ceea ce este astăzi, datorăm acest lucru și acestor eroi ai neamului nostru”, a spus premierul, în ciuda reacțiilor ostile din public.

După încheierea ceremoniei, premierul a fost întrebat despre incident și a minimalizat momentul: „Eu sunt obișnuit cu aceste lucruri, n-am probleme din astea. N-am niciun fel de probleme”, a declarat acesta.

Nicușor Dan, întâmpinat cu proteste

Și președintele Nicușor Dan a fost întâmpinat cu proteste la Iași, unde a participat la manifestările dedicate Zilei Armatei Române. În timp ce șeful statului își rostea discursul, un grup de persoane a început să-l huiduie și să-l fluiere, exprimându-și nemulțumirea față de politica actuală.

Nicușor Dan, discurs la Iași de Ziua Armatei Române

„Trădătorule. Ești cel mai slab președinte”

Incidentul vine la doar o zi după un alt moment tensionat, petrecut tot la Iași, în timpul ceremoniei de aniversare a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” și a Universității Naționale de Arte „George Enescu”. La intrarea în Teatrul Național, președintele a fost întâmpinat de protestatari care i-au strigat: „Rușine!”, „Trădătorule!”, „Mergi în Ucraina!” și „Ești cel mai slab președinte!”.

Președintele României, Nicușor Dan, nu a spus nimic după ce a fost huiduit de mulțime.

1 comentarii

  1. eL vLAD spune:
    25 octombrie 2025 la 17:47

    puroaiele incep sa atace?????

