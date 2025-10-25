Nicușor Dan, huiduit în timpul discursului de Ziua Armatei: Îi cinstim azi pe veteranii de război

Președintele Nicușor Dan a participat sâmbătă, la Iași, la ceremoniile dedicate Zilei Armatei Române. În timpul discursului său, s-au auzit huiduieli și fluierături din partea unui grup de persoane, la o zi după un incident similar petrecut în alt oraș.

Președintele a participat sâmbătă la ceremonia organizată la Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt” din Iași, cu prilejul Zilei Armatei României. În timpul discursului său despre rolul și importanța Armatei Române, din stradă s-au auzit huiduieli și fluierături.

„România este unde este astăzi pentru că niște oameni s-au jertfit în războaie pentru independență, pentru reîntregirea națională. România este protejată azi pentru că are niște parteneri și îi are pentru că în perioada recentă niște soldați ai Armatei Române au luptat în teatrul de operațiuni și îi cinstim azi pe cei care s-au jertfit pe câmpul de luptă. Îi cinstim azi pe veteranii de război”, a spus acesta.

Nicușor Dan a declarat că România trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere geopolitic, iar pacea nu poate fi considerată un fapt sigur. „Nu este suficient să te bați cu pumnii în piept să spui că vrei pace, trebuie să fii responsabil să vrei pace și asta înseamnă că trebuie să te pregătești ca să descurajezi războiul”, a mai completat președintele.

Președintele a afirmat că modernizarea Armatei Române reprezintă o prioritate în această perioadă și a adăugat că, în anii următori, vor fi alocate fonduri pentru pregătirea acesteia.

„Vom aloca suficiente fonduri pentru ca armata să fie pregătită și vom fi suficient de inteligenți pentru ca aceste fonduri să meargă în industria națională de apărare, ca implicit să aducă locuri de muncă pentru ecpnomia națională. Așa cum am spus, România este protejată azi pentru că avem niște parteneri și îi avem pentru că toată această perioadă am fost serioși în parteneriatele pe care le-am avut, inclusiv prin participarea militarilor români în teatrele de operațiuni”, a mai spus acesta.

Nicușor Dan a afirmat că, potrivit sondajelor, Armata este cea mai apreciată instituție din România, ceea ce arată că în interiorul acesteia există profesionalism și oameni bine pregătiți.

„Este o regulă în societate, tot timpul oamenii au dreptate. Prin faptul că instituţia Armatei în toate sondajele de opinie este cea mai apreciată instituţie din România înseamnă că în interiorul Armatei găsim profesionalism şi profesionişti”, a mai spus acesta.

Președintele se află la Iași încă de vineri. Vizita a început cu participarea la ceremonia dedicată aniversării a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” și a Universității Naționale de Arte „George Enescu”.