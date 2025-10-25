Nicușor Dan pregătește un raport despre serviciile secrete și implicarea lor în alegeri

Președintele Nicușor Dan a declarat că, într-un interval „destul de scurt”, va prezenta concluziile sale privind activitatea serviciilor secrete și modul în care acestea au gestionat alegerile prezidențiale din noiembrie anul trecut. „Ce pot să vă spun este că am interacţionat cu serviciile în această perioadă şi am pus foarte multe întrebări şi despre funcţionarea lor generală şi despre momentul noiembrie 2024”, a afirmat președintele.

Întrebat vineri seară, la Iași, despre măsurile avute în vedere în legătură cu serviciile secrete, în contextul anulării alegerilor din toamna trecută și al unor posibile ingerințe externe, Nicușor Dan a spus că își va prezenta concluziile într-un timp foarte scurt.

„Ce pot să vă spun este că am interacţionat cu serviciile în această perioadă şi am pus foarte multe întrebări şi despre funcţionarea lor generală şi despre momentul noiembrie 2024. Într-un interval de timp destul de scurt din momentul acesta, o să prezint public, aşa cum am promis, concluziile mele”, a spus acesta.

Întrebat dacă românii au motive să fie mulțumiți de activitatea sa ca președinte, Nicușor Dan a afirmat că un politician se raportează la sondaje, iar rezultatul alegerilor arată că oamenii transmit nevoia unei schimbări.

„Şi atunci consecinţa logică este că, dacă trebuie să schimbi ceva, această schimbare necesită nişte mişcări structurale şi necesită implicit timp. Pentru că lucrurile au funcţionat într-un anume mod, cu un anume mod de relaţionare între multe instituţii ale statului, cu legi, cu normative, cu cutume, cu decizii ale Curţii Constituţionale”, a spus acesta.

El a adăugat: „Administraţia românească în ansamblul ei era bine pregătită să mai meargă 20 de ani aşa cum a mai mers. Şi ca să faci o schimbare, asta necesită timp”.

În acest context, el a dat ca exmplu mandatul său de la Primăria Capitalei: „Așa cum, prin analogie, la Primăria Capitalei, după ce eram, cum sunt și acum, 5 luni, poate chiar 10 luni după preluarea mandatului, oamenii spuneau că nu se întâmplă nimic la Primăria Capitalei, eram cam în aceeași situație”.

Nicușor Dan a declarat că a lucrat intens la implementarea schimbărilor structurale necesare. „Eu știam că lucrez intens la acele schimbări structurale de care e nevoie, și la sfârșitul mandatului, oamenii mi-au dat mandatul, înțelegând că am ajuns la o instituție care nu mai are corupție și care reușește să se ocupe de acele probleme importante pe care au dat mandatul, respectiv, în cazul Bucureștiului, marea infrastructură, termoficarea și toate celelalte”