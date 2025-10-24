Președintele din Ecuador acuză o nouă tentativă de asasinat asupra sa

Președintele Ecuadorului, Daniel Noboa, a declarat că prezența a trei substanțe toxice „puternic concentrate” în dulciurile primite nu „ar fi putut fi accidentală”, susținând că echipa sa de securitate deține dovezi care să susțină aceste afirmații.

Șeful statului în vârstă de 37 de ani a menționat că substanțele toxice nu ar fi putut proveni nici din produsele în sine, nici din ambalajul acestora.

Conform declarațiilor oficiale, forțele militare responsabile de protecția președintelui au depus o plângere la procuratură pentru incident, acesta fiind cel de-al doilea caz în care administrația lui Noboa raportează o posibilă tentativă asupra vieții sale, pe fondul protestelor indigene împotriva guvernului și al creșterii criminalității.

La începutul acestei luni, autoritățile guvernamentale au anunțat că vehiculul președintelui a fost vizat de pietre aruncate de protestatari nemulțumiți de creșterea prețului la combustibil.

Ministrul Apărării, Gian Carlo Loffredo, a calificat atacul drept o „tentativă de asasinat”, deși nu au fost prezentate probe de la fața locului, cum ar fi cartușe sau urme de gloanțe. Președintele Noboa nu a fost rănit.

Organizația națională cea mai mare a populațiilor indigene, Conaie, a blocat mai multe drumuri, inclusiv în provincia Pichincha, capitala țării, începând cu 22 septembrie, ca formă de protest față de creșterea continuă a prețului la combustibil.

Unii analiști sugerează că acuzațiile președintelui cu privire la tentativele de asasinat ar putea fi folosite pentru a prezenta protestatarii ca fiind violenți, ceea ce ar putea consolida poziția politică a lui Noboa.

„Nimeni nu își aruncă un cocktail Molotov în sine... sau nu se otrăvește cu ciocolată, sau nu își aruncă pietre în sine”, a afirmat președintele.

Daniel Noboa se pregătește pentru un referendum programat pe 16 noiembrie, prin care speră să obțină sprijin pentru elaborarea unei constituții care să fie mai strictă în privința infracționalității legate de droguri.

Ecuador, considerat odinioară unul dintre cele mai sigure state din America Latină, a devenit un nod important pentru traficul de cocaină între marii producători Columbia și Peru și piețele de consum internaționale.

În ultimii ani, rata omorurilor a crescut semnificativ, iar atacurile cu bombe auto, asasinările și masacrele din penitenciare au devenit evenimente frecvente.

Aceste evoluții se înscriu într-un context de tensiune socială și criminalitate tot mai ridicată, care afectează atât guvernul, cât și populația civilă.