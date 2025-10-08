Președintele Ecuadorului, atacat de protestatari în mașina cu care călătorea

Președintele Ecuadorului, Daniel Noboa, a scăpat nevătămat după ce mașina în care se afla a fost atacată în sudul țării, a anunțat marți guvernul. Incidentul are loc pe fondul protestelor tot mai tensionate care zguduie Ecuadorul, potrivit AFP.

Coloana prezidențială a fost atacată de aproximativ 500 de persoane. Potrivit ministrului mediului și energiei, Inés Manzano, manifestanții au aruncat cu pietre spre vehiculele oficiale, iar pe una dintre mașinile președintelui au fost identificate urme de gloanțe. Oficialii au confirmat că președintele a scăpat nevătămat.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Președinția a calificat incidentul drept un „atac” și a difuzat imagini filmate din interiorul unuia dintre vehicule, în care se aud strigăte și se văd proiectile lovind geamurile blindate. În alte filmări, manifestanții au fost filmați în costume tradiționale când loveau cu pietre și alte obiecte ascuțite mașina președintelui.

Coloana oficială a președintelui ecuadorian a fost atacată în timp ce se îndrepta spre localitatea andină Cañar, în sudul țării. Liderul conservator și-a continuat programul și a participat la un eveniment public în orașul Cuenca, unde a condamnat ferm agresiunea, declarând că „aceste acțiuni nu sunt acceptabile în noul Ecuador”.

Ministrul mediului și energiei, Ines Manzano, a anunțat că guvernul a depus o plângere pentru „tentativă de omor” în urma atacului și că cinci persoane au fost arestate. Autoritățile au deschis o anchetă, iar suspecții urmează să fie cercetați pentru infracțiunea de terorism, care în Ecuador poate fi pedepsită cu până la 30 de ani de închisoare.

De la 22 septembrie, guvernul președintelui Daniel Noboa se confruntă cu ample manifestații și blocaje rutiere în mai multe provincii ale Ecuadorului, declanșate de decizia de a elimina subvenția pentru motorină. Măsura, care a dus la creșterea prețului combustibilului de la 1,80 la 2,80 dolari pe galon, a stârnit nemulțumirea celei mai mari organizații a populațiilor indigene din țară.

Un manifestant indigen a fost ucis prin împușcare, 16 soldați au fost luați ostatici și ulterior eliberați, iar aproximativ 150 de persoane, civili, militari și polițiști, au fost rănite.