Ucigașul în serie din Bihor rămâne după gratii pe viață. Avea o listă cu 17 victime

Un cunoscut criminal în serie din România va rămâne după gratii pentru tot restul vieții, după ce magistrații au anulat reducerea de pedeapsă dispusă anterior de Tribunalul Bihor. „Cererea de transformare a detențiunii pe viață în 25 de ani de închisoare a fost respinsă ca nefondată”, se menționează în hotărârea judecătorească publicată de Tribunalul Bihor. Sentința, pronunțată luni, are caracter definitiv.

Prin hotărârea definitivă pronunțată luni, Curtea de Apel Oradea a decis ca Suto Ferenc, în vârstă de 60 de ani, să își ispășească în continuare pedeapsa cu închisoarea pe viață pentru crimele extrem de violente comise în anii ’90.

Instanța a admis contestația formulată de procurori împotriva deciziei Tribunalului Bihor, care îi redusese anterior pedeapsa la 25 de ani de închisoare. Noua hotărâre confirmă astfel că fostul deținut nu va putea beneficia de eliberare.

Sütő Ferenc, născut la 4 septembrie 1965 într-o localitate din județul Satu Mare, și-a câștigat rapid reputația de om violent și instabil. Cei care l-au cunoscut își amintesc că purta mereu asupra sa mai multe cuțite și chiar un topor, iar ieșirile sale agresive erau frecvente. Înainte de Revoluție, obișnuia să sustragă dinamită de la mina Herja, pe care o folosea pentru a detona copaci, un gest ce trăda deja o înclinație spre comportamente distructive.

Deși s-a căsătorit devreme și a avut doi copii, familia nu l-a adus pe calea cea dreaptă. Nu reușea să-și păstreze locurile de muncă și a intrat în atenția autorităților. În 1989, a primit prima sa condamnare — un an de închisoare pentru furt și tăinuire — marcând începutul unei serii de fapte penale care aveau să-l transforme, ani mai târziu, într-unul dintre cei mai cunoscuți criminali în serie din România.

După ce a fost eliberat în 1990, Sütő Ferenc și-a găsit de lucru, doi ani mai târziu, ca ajutor de cioban într-o localitate din județul Arad. Relația cu proprietarul turmei s-a deteriorat rapid, după ce acesta l-a certat și chiar l-a lovit pentru că pierduse câteva oi. Umilința a rămas adânc întipărită în mintea lui Sütő, care a început să plănuiască răzbunarea.

La șase luni după incident, s-a întors pe neașteptate în satul fostului său angajator. Într-o dimineață, l-a atacat cu o brutalitate extremă, folosind un box improvizat dintr-un corn de cerb, până i-a sfărâmat fața. După crimă, a îngropat trupul victimei pe malul Mureșului. Timp de 18 ani, fapta a rămas ascunsă, uitată de autorități și acoperită de trecerea timpului.

În toamna anului 1995, Sütő Ferenc, alături de un alt bărbat din sat, Szabó János, a pus la cale un jaf sângeros după ce a auzit că un bătrân din județul Sălaj, pe nume Kiss András, deținea icoane și tablouri de mare valoare. Cei doi au intrat în locuința victimei și l-au atacat cu o violență extremă, folosind cuțite.

Potrivit rechizitoriului procurorilor, una dintre lame s-a rupt în timpul agresiunii și a rămas înfiptă în craniul bătrânului, detaliu descoperit ulterior la autopsie.

După crimă, au ascuns trupul sub pat, apoi au furat patru tablouri prețioase: un portret al principelui Rákóczi, un tablou reprezentând un cioban, un peisaj cu un castel și o icoană cu Maica Domnului și Pruncul. Lucrările au fost vândute în Carei pentru 6.000 de mărci germane. Timp de mai mulți ani, cazul a rămas un mister pentru anchetatori.

După crima din Sălaj, Sütő Ferenc a continuat cu fapte de violență și distrugere, deși de o amploare mai mică. În 1996, și-a revărsat furia asupra apropiaților: a tăiat 300 de butași de vie care aparțineau cumnatului cu care se certase, a dat foc fânului unui vecin și a spart de mai multe ori magazinul unei consătence, furând marfa și încercând apoi să i-o revândă la un preț mai mic. Pentru aceste fapte a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru furt și distrugere, însă a fost eliberat condiționat în septembrie 1999.

În perioada petrecută în detenție, Sütő și-a alimentat ura și a scris o „listă neagră” cu 17 nume – polițiști, rude, săteni și chiar fosta sa soție, care între timp divorțase. După ce a ieșit din închisoare, a mers direct la ea. A bătut-o crunt în propria locuință, a legat-o de un stâlp și a dus-o într-o casă părăsită, unde a violat-o. Înspăimântată, femeia a fugit din localitate și nu a avut curajul să depună plângere la poliție.

După acele fapte, Sütő Ferenc a început să terorizeze întregul sat. A lipit la intrarea în localitatea Ser un afiș cu propria fotografie, însoțit de amenințări și injurii la adresa sătenilor. S-a retras apoi în pădure, unde și-a improvizat un adăpost și trăia izolat, fiind aprovizionat cu mâncare și alcool de un vechi prieten din copilărie, Kiss Zoltán Juhász, cunoscut în sat sub porecla „Cobra”. Cei doi comiteau furturi din case și magazine, alimentând panica printre localnici.

În vara anului 2000, prietenia lor s-a sfârșit brusc. Kiss i-a mărturisit lui Sütő că o femeie, patroană de magazin, i-ar fi promis o recompensă dacă l-ar fi ajutat pe polițiști să-l prindă. Sütő a considerat gestul o trădare. Pe 20 iunie, în adăpostul lor din pădure, a așteptat ca Kiss să adoarmă, apoi l-a lovit de două ori în cap cu toporul și i-a tăiat gâtul, îngropându-l acolo. Mai târziu, în timpul anchetei, a spus fără ezitare: „E singurul de care îmi pare rău că l-am omorât. În rest, să fiu sincer, nu.”

Doar două zile mai târziu, și-a continuat seria crimelor. Următoarea victimă a fost Nicolae Balogh, un vecin de 71 de ani care îl denunțase la poliție cu patru ani înainte. L-a întâlnit în vie, iar bătrânul, presimțind pericolul, l-a întrebat: „Ce vrei, vrei să mă omori?” Răspunsul lui Sütő a fost cinic: „Nu, doar puțin.” Apoi l-a lovit mortal cu o bâtă și a ascuns corpul între rândurile de vie. Câteva ore mai târziu, nepotul victimei a descoperit trupul neînsuflețit, potrivit datelor anchetei.

După uciderea vecinului, Sütő a revenit la magazinul pe care îl jefuise anterior, hotărât să se răzbune și acolo. A intrat furios în încăpere, a început să lovească totul cu o bâtă, a răsturnat rafturile și a stropit bunurile cu benzină înainte de a le incendia. În timpul atacului, s-a rănit serios la mâna dreaptă, tăindu-se într-un geam spart, însă a reușit să fugă din nou în pădure, unde își avea ascunzătoarea.

Pe 24 iunie 2000, autoritățile au declanșat o amplă operațiune de capturare, la care au participat polițiști, jandarmi, câini de urmă și localnici din zonă. După ore întregi de căutări, Sütő Ferenc a fost prins în pădure. În adăpostul improvizat au fost găsite mai multe dovezi ale activităților sale criminale, inclusiv faimoasa „listă neagră”, pe care erau notate cele 17 persoane pe care intenționa să le ucidă.

În timpul anchetei, Sütő Ferenc a admis integral acuzațiile care i-au fost aduse. Expertiza psihiatrică realizată ulterior a confirmat că bărbatul suferea de o tulburare de personalitate antisocială, însă avea discernământ deplin la momentul comiterii faptelor, motiv pentru care a fost trimis în judecată.

Pe durata procesului, comportamentul său a rămas violent și provocator. Într-una dintre ședințele de judecată, i-a amenințat direct pe magistrați, spunând: „Dacă evadez sau voi fi eliberat, vă pedepsesc pe toți.” În final, instanța l-a condamnat la detențiune pe viață, iar de-a lungul anilor a fost transferat succesiv în mai multe penitenciare, printre care și cel din Oradea.