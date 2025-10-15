Explozie pe stradă comercială din Ecuador. Suspiciuni de terorism

O explozie a distrus un pickup pe o arteră aglomerată din Guayaquil, Ecuador, miercuri seara, ucigând o persoană și rănind alte două, eveniment catalogat de autorități drept un posibil atac intenționat.

Incidentul, petrecut într-o zonă plină de restaurante și magazine, a determinat evacuări imediate și o anchetă în curs care va analiza înregistrările camerelor de supraveghere și declarațiile martorilor.

Conform pompierilor locali, explozia a avut loc în apropierea unei stații de taxiuri; victimele includ un taximetrist care a murit la fața locului, iar două persoane au fost transportate la spital cu răni.

Maj. Jorge Montanero, din cadrul departamentului de pompieri din Guayaquil, a declarat pentru televiziunea locală că „evacuăm toate clădirile ca măsură de precauție.”

El a adăugat că nu se poate confirma imediat natura dispozitivului și că „trebuie să așteptăm ancheta poliției” dar a subliniat: „nu știm, dar o mașină obișnuită nu explodează în acest fel.”

Poliția a transmis că verifică toate vehiculele din zonă pentru a elimina riscul unor alte dispozitive.

Ecuador 🇪🇨 siempre fue un lugar imperfecto, pero pacífico. Nunca esto. Nunca este nivel de insensibilidad y violencia. Devuélvannos nuestro país, hijos de puta. pic.twitter.com/ArAesNBTdD — Sebastián Decker 🤓 (@SebasDecker) October 15, 2025

Șeful poliției din Guayaquil, Francisco Zumárraga, a anunțat că forțele au identificat o „nouă amenințare” în proximitate și au planificat o detonare controlată pentru a neutraliza potențialul pericol.

Zumárraga a mai afirmat că autoritățile vor depune eforturi pentru a-i găsi pe cei responsabili și a-i aduce în fața justiției.

Explozia a spart vitrine și a provocat pagube materiale în mai multe magazine și restaurante din cartier, iar echipele de intervenție au lucrat rapid pentru a asigura perimetrul și a evalua pagubele.

Parchetul a confirmat deschiderea unei anchete penale, iar procurorii sunt în curs de audiere a martorilor și analizare a imaginilor de supraveghere.

În precedentele luni, statul ecuatorian a înregistrat o serie de incidente similare: anul trecut au fost raportate explozii la vehicule în mai multe orașe, unele atribuite rețelelor criminale, iar în martie a avut loc o explozie lângă cea mai mare închisoare din apropierea Guayaquilului, soldată cu moartea unui gardian.

En redes sociales circulan videos que muestran la explosión de un vehículo frente al centro comercial Mall del Sol, en el norte de Guayaquil. Las autoridades informaron que se trataría de un presunto atentado con coche bomba. En las imágenes se observa al automóvil envuelto en… pic.twitter.com/sJhE8rjhBS — RTP Ecuador 96.5 Fm (@RtpEcuador) October 15, 2025

Reacțiile oficiale au fost ferme: guvernatorul provinciei Guayas, Humberto Plaza, a calificat incidentul drept „terorism, simplu și clar” și a promis că autoritățile vor identifica și pedepsi vinovații.

Într-o declarație citată de mass-media, Plaza a spus:

„Îi vom prinde, vor plăti, iar aceste persoane vor fi acuzate de terorism.”

Comunitatea locală a exprimat șoc și îngrijorare, patronii de magazine cerând sprijin pentru refacerea pagubelor și măsuri suplimentare de securitate.

Anchetatorii vor încerca să stabilească dacă explozia a fost rezultatul unei acțiuni deliberate coordonate sau al unei improvizații care a scăpat de sub control.

Posibilitatea unui atentat are implicații majore pentru climatul de securitate din regiune: dacă se confirmă legături cu grupări criminale, autoritățile vor intensifica operațiunile de combatere a rețelelor infracționale și măsurile de prevenție în spațiile publice.

Impactul economic local poate include scăderea fluxului de clienți în zona afectată, costuri pentru reparații și o potențială creștere a cheltuielilor de securitate pentru comercianți.

Pe plan mai larg, astfel de incidente pun presiune pe instituțiile statului să îmbunătățească schimbul de informații între agenții și supravegherea stradală.

Procurorii, poliția și pompierii continuă investigațiile. Autoritățile îndeamnă populația la calm, dar insistă asupra importanței cooperării martorilor în furnizarea de informații, mesaje esențiale pentru identificarea rapidă a celor implicați.