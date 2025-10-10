International

Explozie uriașă în SUA la o unitate militară de muniții. Mai multe persoane au murit

Explozie uriașă în SUA la o unitate militară de muniții. Mai multe persoane au murit
O deflagrație de proporții s-a produs vineri la o fabrică de muniții militare din statul american Tennessee, provocând distrugerea completă a instalației. Potrivit imaginilor apărute în spațiul public, complexul industrial a fost devastat de suflul exploziei. „Putem confirma că a fost o explozie la Accurate Energetic Systems, în zona Bucksnort. Serviciile de urgență se află în prezent la fața locului și acționează pentru a gestiona situația”, a precizat biroul șerifului din Comitatul Hickman, potrivit CBS News.

Explozie uriașă în SUA la o unitate militară de muniții

Conform datelor preliminare, explozia s-a soldat cu victime, mai multe persoane fiind declarate decedate, iar altele date dispărute, însă autoritățile nu au anunțat încă un bilanț oficial.

Primele estimări indică posibilitatea ca numărul victimelor să ajungă la cel puțin 19. Deflagrația inițială a fost urmată de mai multe explozii secundare, care au complicat intervenția echipelor de salvare. Incidentul a fost confirmat de Biroul Șerifului din Comitatul Hickman.

Explozie Tenessee

Explozie Tenessee .Sursă foto: X.com

Autoritățile confirmă că mai multe persoane au murit

Autoritățile au confirmat existența mai multor victime, precizând că unele persoane au murit, iar altele sunt încă date dispărute. Surse locale estimează că ar putea fi vorba de cel puțin 19 dispăruți. În cadrul unei conferințe de presă, șeriful Comitatului Humphrey, Chris David, a avertizat că există posibilitatea producerii unei noi explozii.

Echipele de intervenție ajunse primele la locul incidentului nu au putut pătrunde în incinta uzinei din cauza exploziilor succesive. Pe rețelele sociale circulă o filmare surprinsă de o cameră de supraveghere din apropiere, în care se aude clar sunetul puternic al deflagrației.

Întreaga uzină ar fi fost distrusă în explozie

Un martor care locuiește în apropierea fabricii a povestit pentru sursa citată că explozia l-a trezit brusc în toiul nopții. „Am crezut că s-a prăbușit casa cu mine în ea”, a spus acesta.

Informațiile preliminare indică faptul că întreaga uzină a fost distrusă complet, iar imaginile surprinse la fața locului arată doar resturi fumegânde din ceea ce a fost unitatea militară.

Compania, potrivit site-ului oficial, produce materiale energetice utilizate în domeniul apărării, industriei aerospațiale și demolărilor. Fabrica este situată la aproximativ 90 de kilometri de orașul Nashville.

