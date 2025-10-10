Scandal TUX în Republica Moldova. Zeci de milioane pierdute și foști polițiști în centrul acuzațiilor

Republica Moldova. În urma scandalului legat de presupusa piramidă financiară TUX, Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a anunțat că încă din vară a emis avertismente publice și a informat Poliția despre riscurile unor scheme frauduloase de investiții. Totuși, în acel moment, comunicatul oficial nu menționa expres numele platformei, ci făcea trimitere doar la „grupuri false de investiții pe aplicațiile de mesagerie”.

Șeful CNPF, Dumitru Budianschi, a explicat că instituția nu are competențe legale directe pentru a închide asemenea platforme, dar a acționat în limitele atribuțiilor sale.

„Am modificat legea în vară, astfel încât acum avem dreptul să sesizăm anumite organe și să cerem închiderea unor platforme. Noi am sesizat Poliția încă din iulie sau august. De asemenea, am deschis o anchetă internă în cadrul CNPF pentru a evalua activitatea platformei TUX și am ajuns la concluzia că aceasta mimează o activitate de investiții, fără a fi înregistrată oficial”, a declarat Dumitru Budianschi la la un post privat de televiziune.

Potrivit oficialului, TUX nu figura ca instituție financiară autorizată și își camufla activitatea sub pretextul unor servicii educaționale sau de promovare.

„Nu putem merge pur și simplu să închidem ceva ce nu este înregistrat oficial. Așa-zisul sediu era prezentat ca spațiu de promovare sau educație, nu ca agenție de investiții. Verificările pot fi făcute doar de Poliție sau de Serviciul Fiscal, iar noi am făcut ceea ce ținea de noi – am sesizat autoritățile competente și am informat publicul”, a adăugat șeful CNPF.

Totodată, Inspectoratul Național de Investigații (INI) a deschis un proces penal privind activitățile suspecte desfășurate în cadrul platformei de tranzacționare „Tux”. Autoritățile afirmă că există indicii rezonabile pentru a bănui că este vorba despre o schemă de tip fraudulos, însă până acum nu au fost depuse plângeri oficiale din partea cetățenilor.

Mai mult, Platforma TUX, care a promis câștiguri de până la 4% pe zi și a atras zeci de mii de moldoveni, este vizată de un proces penal, existând suspiciuni rezonabile de fraudă bancară. Recuperarea banilor pierduți în astfel de scheme piramidale este extrem de dificilă, spun autoritățile.

Potrivit șefului Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice din cadrul INI, Iurie Roșca, investigația a fost declanșată în baza unor semnale care arată că TUX ar putea reprezenta o înșelătorie. Totuși, oficialul precizează că lipsesc sesizările directe ale victimelor.

„Până la momentul de față, nu avem înregistrate plângeri de la cetățeni, care să declare că în urma investițiilor în această platformă le-au fost cauzate daune materiale. Respectiv, dacă sunt asemenea persoane, aceștia pot să depună o plângere în acest sens”, a declarat Iurie Roșc.

Șeful Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice a mai adăugat că, în cadrul anchetei, au fost transmise mai multe solicitări către instituții relevante, inclusiv Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF). În prezent, autoritățile efectuează verificări amănunțite pentru a stabili amploarea și caracterul activităților desfășurate prin TUX.

Avertismentul Guvernului

Guvernul Republicii Moldova a emis un avertisment public după ce zeci de mii de cetățeni au devenit victime ale unui sistem piramidal de investiții online. Autoritățile îndeamnă oamenii să fie extrem de vigilenți în fața ofertelor de câștiguri rapide și să verifice cu atenție autenticitatea platformelor de investiții.

„Promisiunile de câștiguri financiare rapide care par prea bune pentru a fi adevărate sunt, de obicei, înșelătorii. Protejați-vă pe dumneavoastră și pe cei apropiați!”, se arată în mesajul oficial transmis de Guvern.

Avertizarea vine în contextul scandalului generat de prăbușirea platformei TUX, dar și al înmulțirii schemelor de fraudă de tip piramidal, promovate intens prin rețele sociale și aplicații de mesagerie precum TikTok, Viber, Telegram sau WhatsApp.

Potrivit explicațiilor autorităților, schemele sunt orchestrate prin grupuri online unde apar pretinși „mentori”, „coachi”, „profesori” sau „experți crypto” care promit câștiguri rapide și consistente. În acele grupuri, un fals mentor sau expert face recomandări cum să câștigi rapid mulți bani și oferă recompense pentru fiecare nou membru recrutat, în general membri de familie sau prieteni. Participanții sunt direcționați către platforme false de investiții care par autentice, iar pentru a face schema credibilă se oferă câștiguri mici inițiale. Ulterior, încep să se ceară taxe suplimentare, iar banii investiți nu mai sunt întorși.

Guvernul le recomandă cetățenilor să întrerupă imediat orice contact cu presupusii escroci, să oprească transferurile suplimentare de bani, să raporteze incidentele la poliție și să informeze familia și prietenii pentru a preveni răspândirea fraudei. De asemenea, autoritățile atenționează să nu fie instalate aplicații necunoscute și să nu fie oferit acces la distanță pe dispozitivele personale.

Mai mulți cetățeni din Republica Moldova și-au pierdut economiile după ce platforma de investiții financiare online TUX a devenit brusc indisponibilă. Conform rapoartelor de pe rețelele de socializare, în platformă ar fi fost investite cel puțin 48 de milioane de euro.

Printre cei vizați de acuzațiile utilizatorilor se află un cuplu de foști angajați ai Ministerului de Interne: Antonina și Valentin Samoil. Antonina Samoil a lucrat anterior ca „Inspector General” la Ministerul de Interne, iar Valentin Samoil a condus direcția de crimă organizată a Inspectoratului Național de Investigații.

Valentin Samoil a fost implicat anterior într-un dosar penal de corupție. El a făcut parte dintr-un grup de procurori și ofițeri de poliție care au estorcat 200.000 de euro de la omul de afaceri Anatol Brașoveanu, după ce i-au fabricat un dosar pentru evaziune fiscală. În urma unui acord de recunoaștere a vinovăției, Valentin Samoil a primit o pedeapsă mai blândă sub formă de amendă penală.

Cei doi soți au promovat intens platforma „TUX” pe rețelele sociale, îndemnând moldovenii să investească. Pe site-ul local „TUX Moldova”, platforma era prezentată drept o soluție completă pentru traderii de criptomonede, oferind acces la materiale educaționale, strategii avansate și instrumente de Inteligență Artificială pentru analize de piață în timp real.