Descoperire promițătoare în tratamentul cancerelor hematologice, anunțată de Institutul Pasteur

O echipă de cercetători de la Institutul Pasteur și Inserm a reușit să declanșeze un răspuns imun antitumoral puternic prin reprogramarea modului în care mor celulele maligne de tip B.

Studiul, publicat în revista Science Advances, prezintă eficacitatea unei terapii bazate pe trei medicamente utilizate deja în practica medicală, deschizând o nouă direcție în tratamentul anumitor tipuri de limfom și leucemie.

Imunoterapia este considerată una dintre cele mai promițătoare direcții de cercetare în oncologie, având scopul de a activa sistemul imunitar propriu al pacientului pentru a identifica și distruge celulele tumorale.

Celulele imune acționează ca niște santinele, patrulând organismul și eliminând celulele canceroase reziduale pentru a preveni recidiva bolii.

În timpul acestui studiu, cercetătorii s-au concentrat pe un proces de moarte celulară programată denumit necroptoză, diferit de apoptoză.

Spre deosebire de apoptoză, care este o formă „tăcută” de moarte celulară, necroptoza eliberează semnale moleculare capabile să alerteze și să activeze celulele sistemului imunitar împotriva tumorii.

Cercetătorii din cadrul unității „Dynamics of Immune Responses” – o echipă comună Inserm/Institut Pasteur – au investigat modul în care această abordare ar putea fi aplicată cancerelor hematologice.

Ei au constatat că declanșarea necroptozei în celulele B maligne este dificilă, din cauza lipsei unei proteine esențiale numite MLKL.

Pentru a depăși acest obstacol, oamenii de știință au conceput o strategie bazată pe administrarea combinată a trei medicamente deja aprobate pentru uz clinic.

Această terapie triplă a reușit să inducă necroptoza și să provoace un răspuns imun robust, ducând la eliminarea completă a leucemiei într-un model preclinic.

„Terapia triplă pe care am utilizat-o forțează celulele canceroase să moară într-un mod care activează sistemul imunitar”, a explicat Philippe Bousso, director de cercetare Inserm și coordonator al unității Dynamics of Immune Responses din cadrul Institutului Pasteur, ultimul autor al articolului.

Rezultatele au fost observate în modele preclinice printr-o tehnică inovatoare de imagistică intravitală.

Această metodă le-a permis cercetătorilor să urmărească în timp real interacțiunile dintre celulele imune și cele tumorale pentru diferite tipuri de moarte celulară.

O imagine obținută prin microscopie cu doi fotoni a arătat diferențele între celulele tumorale vii (magenta), cele aflate în moarte celulară (albastru) și macrofagele care participă la proces (verde)

„Această nouă strategie de imunoterapie, testată cu succes în modele preclinice, transformă celulele tumorale în declanșatori ai sistemului imunitar, indicând o posibilă cale terapeutică pentru cancere precum limfoamele sau leucemiile care afectează celulele B”, a declarat Philippe Bousso.

El a adăugat:

„Prin schimbarea modului în care mor celulele canceroase, putem mobiliza sprijinul sistemului nostru imunitar pentru a lupta împotriva tumorii.”

Lucrarea, intitulată „Reprogramarea morții celulare induse de RIPK3 în celulele B maligne promovează controlul tumoral mediat imun”, a fost semnată de Ruby Alonso, Zacarias Garcia, Béatrice Corre, Fabrice Lemaître, Camille Vaganay, Hélène Saklani, Capucine L. Grandjean, Nader Yatim și Philippe Bousso.

Studiul a fost finanțat de Institutul Pasteur, Inserm, Consiliul European pentru Cercetare (ERC) și Fundația ARC pentru Cercetarea Cancerului.

Conform autorilor, rezultatele obținute oferă o bază solidă pentru explorarea clinică a acestei abordări în tratamentul cancerelor hematologice, cu potențialul de a extinde eficacitatea imunoterapiilor actuale.