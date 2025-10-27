Analizele și investigațiile medicale pe care persoanele asigurate le pot face gratuit

Ministerul Sănătății a reamintit, luni, că persoanele asigurate au dreptul, o dată pe an, la analize de laborator gratuite, în baza unui bilet de trimitere de la medicul de familie. „Anual beneficiezi de analize de laborator, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul respectiv nu ai efectuat aceste investigaţii”, a anunțat ministerul, într-o postare pe Facebook.

Potrivit Ministerului Sănătății, investigațiile paraclinice recomandate pentru adulții asimptomatici cu vârste între 18 și 39 de ani sunt:

Hemoleucogramă completă;

Proteina C reactivă;

Glicemie a jeun;

Colesterol seric total;

LDL colesterol;

Creatinina serică cu determinarea ratei de filtrare glomerulară estimată - RFGe;

TGO;

TGP;

VDRL sau RPR;

examen microscopic al secreţiei vaginale la femeile active sexual;

testare HPV, conform metodologiei de screening pentru cancerul de col uterin, aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii.

De asemenea, femeilor cu risc crescut, cu vârste între 30 și 39 de ani, li se recomandă anual ecografie de sân și mamografie 2D, conform metodologiei de screening pentru cancerul de sân, aprobată prin ordin al ministrului Sănătății.

În acest context, reamintim că ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că, potrivit instituţiei, toţi adulţii cu vârsta de peste 18 ani, indiferent dacă sunt asiguraţi sau nu, pot beneficia gratuit de controale medicale de specialitate, investigaţii şi analize, pe baza unui bilet de trimitere eliberat de medicul de familie.

„Prevenţia medicală redevine o prioritate naţională. Accesul liber la controale medicale, analize, investigaţii şi monitorizare, inclusiv pentru persoanele neasigurate, este doar primul pas. Acum trebuie să lucrăm la schimbarea de mentalităţi şi la formarea de obiceiuri sănătoase. Verificarea recurentă a stării de sănătate, chiar atunci când nu doare, salvează vieţi, timp şi resurse. Mergeţi periodic la medic, cu încredere”, a spus acesta.

Ministerul Sănătăţii a transmis că asigurarea medicală nu este obligatorie, iar persoanele neasigurate pot beneficia gratuit de anumite servicii medicale:

adulţii între 18 şi 39 de ani pot primi, o dată pe an, o consultaţie gratuită pentru evaluarea riscului individual şi pentru consiliere privind factorii de risc – fumat, alimentaţie, activitate fizică şi greutate corporală;

persoanele de 40 de ani şi peste pot beneficia anual de până la trei consultaţii gratuite, pentru evaluare, consiliere şi monitorizare.

În funcţie de vârstă şi de riscurile identificate, medicul de familie poate elibera bilete de trimitere pentru analize gratuite:

hemoleucogramă, glicemie, colesterol total şi LDL, teste pentru ficat şi rinichi;

test HPV, ecografie sau mamografie pentru femei;

test pentru depistarea sângelui ocult în scaun (pentru prevenirea cancerului colorectal);

test PSA pentru bărbaţii de peste 50 de ani.

De asemenea, persoanele aflate în evidenţa medicului de familie cu boli cronice beneficiază de consultaţii preventive pentru depistarea timpurie a altor afecţiuni, precum bolile cardiovasculare, diabetul, cancerul sau bolile renale.