Michael Schenker, medicul care a pus România pe harta lumii științifice după ce a reușit să vindece „un cancer fără speranță”

Diagnosticul „cancer” poate reprezenta pentru oameni o condamnare la moarte. Unii pacienți abandonează lupta pentru viață încă de la început, crezând că medicina nu-i poate scăpa din ghearele morții, ba doar îi chinuie mai tare cu tratamente greu tolerate.

Din fericire, România are un medic are dovedește că a doua șansă există – chiar și în cele mai dificile cazuri: Conferențiar univ. dr. Michael Schenker. Acest doctor oncolog a reușit să pună România pe harta lumii științifice, stopând un cancer agresiv cu foarte mici speranțe de viață.

Craiova devine un pol important al medicinei după ce reușita medicului oltean conf. univ. dr. Michael Schenker e prezentată în tot mai multe conferințe internaționale. Recent, metodele de tratament care au dus la rezultate pe care pacienții și chiar și colegii din sistemul medical le consideră „miraculoase”, au fost expuse în Teza de Doctorat a oncologului. Bolile maligne pe care le-a tratat sunt cu cea mai mică speranță de viață: cancer pulmonar, cancer biliar, toate în stadii terminale. Pacienții săi sunt, în prezent, de ani buni, în remisie totală sau, așa cum se mai spune NED (n. No Evidence of Disease) – fără cancer detectabil.

Dr. Schenker, pionierul imunoterapiei în România

În urmă cu circa 10 ani, dr. Schenker a implementat în micul său centru medical privat din Craiova, numit „Sfântul Nectarie”, studii medicale cu terapii țintite, biologice, cu substanțe în cercetare din aria imunoterapiei în colaborare cu instituția americană FDA (n. Food And Drug Administration).

La aceea vreme, chiar și medicii nu știau prea multe despre imunoterapie, iar asta însemna absența totală a acestei linii de tratament din protocoalele oncologilor.

Totodată, pacienții cu cancere în stadiul IV sau IVB, adică metastazat și, teoretic, fără speranță, au acceptat să încerce și această „ultimă posibilitate” în clinica din Craiova. Complet gratuit, așa cum este ofererit orice tratament în cadrul Centrului Oncologic Sfântul Nectarie.

Cazul care fascinează lumea medicală la nivel mondial

Rezultatele? Au fost prezentate în lucrarea de doctorat a medicului craiovean. Unul dintre pacienți este un caz deosebit și care a fascinat lumea medicală la nivel global:

O mamă a trei copii, bunică de cinci nepoți, un om disperat că mai are doar câteva zile de trăit. Nu luni, nu ani.

Diagnosticul crunt de colangiocarcinom (n. cancer biliar), cu tumoră pe ficat, metastazat și ajuns în stadiul IVB, unul dintre cele mai agresive cancere care există, dar și cel mai parșiv dintre ele – fiind asimptomatic până în stadiul avansat.

Dr. Schenker a acceptat provocarea medicală și a introdus-o pe pacientă într-un studiu clinic cu imunoterapie. Asta s-a întâmplat în urmă cu 8 ani de zile.

Astăzi, pacienta care este Simona Ionescu, redactorul șef al cotidianului Evenimentul Zilei și unul dintre pionierii presei de investigații din România, trăiește NED – fără cancer detectabil. Desigur, un om trecut prin așa ceva are un alt regim de viață, trebuie să respecte niște restricții, să-și devină propriul salvator. Important este că nu a căzut în prăpastie, ci trăiește. Despre cum a parcurs ea acest proces spre vindecare puteți citi AICI.

Șansele rezultatului din acest caz provocator nici nu pot fi calculate, iar asta îi fascinează pe oamenii de știință și, deopotrivă, deschide noi drumuri spre învingerea celei mai temute boli.

Dr. Schenker: „Viața învinge atunci când...”

Lucrarea de doctorat prezentată de conf. univ. dr. Michael Schenker detaliază această reușită deosebită, dar și altele la fel de importante ale altor pacienți. Teza a fost prezentată în fața unei comisii alcătuite din nume importante ale lumii științifice medicale din România, prof. univ. dr. Tudorel Ciurea, prof. univ. dr. Laura Mazilu și prof. dr. univ. Serban Negru. Reușitele expuse nu au fost însă o surpriză. Despre rezultatele craioveanului Michael Schenker, medic activ în România, se vorbește, la nivel mondial, în toate conferințele medicale pe teme oncologice.

„În spatele fiecărui succes medical se află nu doar știința, ci și curajul pacienților care aleg să creadă în viață, în echipă, în posibilitate. Astăzi, când privesc în urmă, știu că viața învinge atunci când medicina și încrederea merg împreună”, susține fără ezitare conf. univ. dr. Michael Schenker, cel care pregătește de luptă studenții de la Facultatea de Medicină din Craiova.