Subminarea spitalelor, în viziunea lui Rogobete: Pacienții merg la cabinetele personale ale medicilor

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că unul dintre cele mai grave fenomene din sistemul medical este transferul nejustificat al pacienților din spitalele publice către cele private, precizând că, în realitate, peste 90% dintre aceștia ajung la cabinetele personale ale medicilor. „De fapt proporţia cea mai mare, peste 90 şi ceva la sută, nu sunt transferaţi la spitalele private. Sunt transferaţi la cabinetele personale”, a spus acesta, la emisiunea „Insider Politic”.

Alexandru Rogobete a fost întrebat sâmbătă, în emisiunea „Insider Politic”, care este cel mai grav fenomen pe care l-a observat în sistemul medical.

„Sunt mai multe, nu cred că pot spune ”cel mai”. Sunt un cumul de fenomene care nu ne fac bine ca sistem. Transferul nejustificat al pacienţilor de la public la privat. Aici trebuie făcută diferenţa foarte clar. Pentru că atunci când spunem în privat, vorbim de cabinete individuale private, vorbim de cabinetele unor medici şi vorbim de spitale private. Ori, e nedrept şi pentru zona privată să spun că pacienţii sunt transferaţi nejustificaţi de la public la privat. Pentru că, de fapt proporţia cea mai mare, peste 90 şi ceva la sută, nu sunt transferaţi la spitalele private. Sunt transferaţi la cabinetele personale”, a spus acesta.

El a explicat motivul pentru care a decis prelungirea programului de lucru în ambulatoriul de specialitate până la ora 20:00.

„Înseamnă că în spitalele publice unde se poate - şi din calculele noastre în peste 60% din ele se poate - pentru specialităţile medicale pentru care se poate şi pentru care există adresabilitate, şi există pentru multe, spitalul să îşi prelungească programul în ambulatoriul de specialitate până la ora 20. Asta înseamnă că anumiţi medici vor face ambulatoriul de specialitate în ture. Nu înseamnă că vine la 8 dimineaţa şi pleacă la 8 seara”, a explicat ministrul.

El a menționat că unele spitale aplică deja programul extins, explicând că această măsură este importantă, întrucât programul limitat la orele dimineții îi obligă pe pacienți să își ia liber de la serviciu pentru a ajunge la consultații.

Ministrul a declarat că nu susține ideea ca medicii să fie obligați să aleagă între sistemul public și cel privat, însă consideră că cei angajați la spitalele publice trebuie să își respecte programul de lucru, iar activitatea desfășurată ulterior ține strict de decizia lor.

„N-am fost de acord niciodată, am spus-o răspicat, nu sunt de acord să oblig medicul să aleagă: public sau privat. Cred că dacă, în schimb, am fost imperativ şi rămân ferm în continuare, medicul angajat la public trebuie să respecte programul de lucru la public. Ce face după programul de lucru de la public este treaba fiecăruia”, a mai adăugat Rogobete.