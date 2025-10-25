Social

Ministrul Sănătății, deranjat de acuzațiile că în spitalul public te duci ca să mori. Comparația lui Rogobete

Ministrul Sănătății, deranjat de acuzațiile că în spitalul public te duci ca să mori. Comparația lui RogobeteSursa foto: dreamstime.com
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, la Prima TV, că percepția potrivit căreia la spitalul public te duci să mori, iar la cel privat totul este roz, dacă ai bani, a afectat negativ sistemul de sănătate.

„Trebuie să înceteze urgent această dispută”, a afirmat ministrul, explicând că mentalul colectiv s-a modificat de-a lungul anilor de polemica public versus privat. „Ani la rând s-a vorbit despre spitalul public versus spitalul privat. Acest versus a făcut foarte mult rău sistemului, de fapt.

Pentru că a modificat mentalul colectiv. În mentalul colectiv s-a creat această idee, că la spitalul public te duci să mori, iar la spitalul privat totul este roz. Dacă ai bani. Ori eu cred că a sosit momentul să vorbim despre sistemul de sănătate, punct, care este format dintr-o componentă publică sau din anumite servicii oferite în regim public și despre o componentă privată sau despre servicii medicale oferite în regim privat”, a spus Rogobete la emisiunea Insider Politic.

Rogobete, comparațiile între spitalele de stat și cele private

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete

Sursa foto: Facebook/ Ministerul Sănătății

Ministrul a mai declarat că multe servicii medicale sunt deja egale din punct de vedere al calității și accesului, fie că sunt oferite în sistemul public sau privat: „Și vă dau un exemplu, serviciile de radioterapie. În sistemul public, în perioada 2023-2024, Ministerul Sănătății a construit și dat în folosință 12 centre de radioterapie publice, în toată țara, și sigur că există și centre de radioterapie private. Ele sunt decontate identic. Pacientul nu plătește nimic, nici suplimentar, nici la public, nici la privat, iar regimul este, din punct de vedere medical, unitar”.

El a explicat că, în acest context, este esențial să se depășească opoziția artificială între spitale publice și private și să se creeze un parteneriat corect, transparent și de bună credință între cele două sisteme. „Doar așa putem dezvolta, de fapt, un sistem unic de sănătate”, a mai spus ministrul.

Un sistem unitar pentru pacienți

Rogobete a reiterat că scopul este ca pacientul să beneficieze de aceleași servicii și standarde medicale, indiferent dacă apelează la sistemul public sau privat. „Dacă reușim să depășim acest versus care ne-a făcut mult rău și ajungem să stabilim un parteneriat corect, transparent și de bună credință între cele două sisteme, doar astfel putem crea un sistem unitar de sănătate care să funcționeze pentru cetățeni”, a mai afirmat ministrul Sănătății.

