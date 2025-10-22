Spitalul privat din Constanța, unde a născut tânăra de 29 de ani, funcționa cu autorizație de hotel și materiale expirate

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a confirmat miercuri, după concluziile înaintate de Corpul de control, adoptarea unor măsuri administrative ferme în cazul spitalului privat din Constanța, unde o tânără de 29 de ani a murit. „Directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică din Constanţa va fi demis începând cu data de astăzi iar la nivelul unităţii sanitare a fost retrasă autorizaţia de funcţionare pentru blocul operator şi pentru secţia de terapie intensivă până la intrarea în legalitate, conform legislaţie în vigoare”, a anunțat Ministrul Sănătății.

Verificările efectuate la unitatea medicală privată din Constanța au scos la iveală nereguli grave care pun sub semnul întrebării modul în care a fost autorizată și supravegheată activitatea acesteia. Inspectorii Ministerului Sănătății au constatat că spitalul funcționa fără circuite medicale conforme, iar probe biologice și produse sanguine erau păstrate în frigidere de uz casnic, în condiții improprii. De asemenea, au fost identificate biocide expirate și încălcări ale normelor privind depozitarea deșeurilor medicale periculoase.

Raportul de control menționează că unitatea funcționa din 2009 într-un imobil autorizat ca hotel, iar solicitarea pentru schimbarea destinației în spital a fost făcută abia în 2024. Spațiile de cazare nu respectă standardele minime impuse de legislație, iar secția de terapie intensivă are mai multe paturi decât cele declarate oficial.

În plus, s-au constatat deficiențe majore în gestionarea materialelor sanitare, inclusiv produse expirate și lipsa unor circuite speciale de acces pentru ATI.

În ceea ce privește activitatea Direcției de Sănătate Publică, Corpul de Control a concluzionat că autorizația sanitară a fost emisă cu nerespectarea prevederilor legale, ceea ce ridică suspiciuni de abateri grave. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat că situația are „o tentă penală”, motiv pentru care rapoartele au fost înaintate Parchetului General și DNA spre analiză și eventuale acțiuni judiciare.

Acesta a precizat că Directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică din Constanţa va fi demis începând cu data de astăzi, iar unității medicale i-a fost retrasă autorizaţia de funcţionare pentru blocul operator şi pentru secţia de terapie intensivă, până la remedierea deficiențelor constatate. Totodată, instituția a aplicat amenzi care depășesc 60.000 de lei.

”Nu mă pronunţ cu privire la o posibilă culpă medicală. În momentul de faţă există o anchetă a Colegiului Medicilor, care analizează foile pacienţilor, conduita terapeutică şi sigur că vor veni cu un răspuns, dacă există sau nu o situaţie de malpraxis. Însă, din punct de vedere administrativ, ca ministru al Sănătăţii, nu pot tolera ca acest lucru să continue la infinit”, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, într-o conferință de presă referitoare la incidentul de la Constanța.

”De asemenea, au fost aplicate amenzi contravenţionale de peste 60.000 de lei la nivelul unităţii sanitare. Cele două rapoarte au fost transmise, aşa cum am mai spus, Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Parchetului General”, a adăugat ministrul.

Alexandru Rogobete a transmis condoleanțe familiilor afectate, subliniind că tragedia scoate în evidență deficiențe majore ale sistemului. El a precizat că unitatea medicală privată va funcționa doar în regim ambulatoriu, în limitele permise de lege.

”Ce se va întâmpla, mai departe, cu unitatea privată nu ştiu şi sper că dacă în această unitate sanitară va mai avea loc vreodată un act medical, el să fie făcut corespunzător şi respectând toate standardele”, a concluzionat ministrul.

Conducerea Spitalului privat Armonia a transmis un punct de vedere după publicarea raportului Ministerului Sănătăţii, care a constatat mai multe nereguli la unitatea medicală, precizând că observațiile formulate se referă la aspecte administrative și tehnice aflate deja în curs de corectare. Reprezentanții instituției medicale au menționat că au început să optimizeze procedurile interne, conform recomandărilor ministerului.

„În urma raportului transmis de Ministerul Sănătăţii, dorim să precizăm că aspectele semnalate vizează exclusiv elemente de natură administrativă şi tehnică, inclusiv cele aferente contractelor externalizate, şi se află deja în curs de remediere. Echipa noastră a demarat toate măsurile necesare pentru actualizarea şi optimizarea procedurilor interne identificate, în deplină conformitate cu recomandările Ministerului Sănătăţii”, a transmis spitalul Armonia.

Unitatea medicală a subliniat că „activitatea Armonia Hospital se desfăşoară în continuare în limitele permise de reglementările în vigoare, asigurând continuitatea serviciilor medicale, astfel încât pacienţii să poată beneficia fără întreruperi de serviciile noastre”.

Spitalul Armonia a adăugat că „îşi reafirmă angajamentul pentru respectarea legislaţiei în vigoare şi menţinerea celor mai înalte standarde profesionale în toate aspectele activităţii sale”.

Ministerul Sănătății a adoptat această măsură în contextul unui caz care a stârnit puternice reacții publice: o tânără de 29 de ani a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța, iar starea ei s-a deteriorat rapid imediat după intervenție. Transferată de urgență la Spitalul Județean, pacienta nu a mai putut fi salvată, iar circumstanțele decesului au ridicat suspiciuni cu privire la modul în care a fost gestionată situația medicală inițială.

Autoritățile au deschis o anchetă penală pentru a stabili dacă au existat erori medicale sau încălcări procedurale. Poliția a confirmat că a fost sesizată oficial de reprezentanții Spitalului Județean, iar cazul se află acum în atenția organelor judiciare, care urmează să stabilească răspunderea legală.