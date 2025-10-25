Social

Supraveghere video obligatorie în spitale. Imaginile se păstrează 60 de zile. Alte schimbări în sănătate

Supraveghere video obligatorie în spitale. Imaginile se păstrează 60 de zile. Alte schimbări în sănătate
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat vineri că se pregăteşte o reorganizare a Direcţiilor de Sănătate Publică, care va include separarea clară între sănătatea publică şi inspecţia sanitară, precum şi modificarea procedurii de avizare sanitară. „Lucrez cu echipa mea din Ministerul Sănătăţii, dar şi cu oameni din sănătatea publică, la o regândire a atribuţiilor, în primă fază, a Direcţiilor de Sănătate Publică”, a spus acesta, la Iași.

Ministrul Sănătăţii lucrează la reorganizarea Direcţiilor de Sănătate Publică

Rogobete a afirmat că, împreună cu echipa sa din Ministerul Sănătăţii şi cu specialişti din domeniu, lucrează la o reorganizare a Direcţiilor de Sănătate Publică, vizând separarea clară între sănătatea publică şi inspecţia sanitară, astfel încât inspectorii sanitari să nu mai fie subordonaţi directorilor executivi.

„O regândire a modului în care sunt acordate avizele sanitare de funcţionare, pentru că de la începutul anului am depistat vreo trei sau patru avize emise ilegal”, a spus acesta.

Motivul deciziei

Potrivit ministrului, s-a constatat o pierdere de control administrativ şi legislativ asupra Direcţiilor de Sănătate Publică, fapt care impune reforme şi modificări legislative ample.

„Din punctul meu de vedere, s-a pierdut total controlul administrativ şi legislativ asupra acestor Direcţii de Sănătate Publică. Da, trebuie reorganizate. Dar nu doar reorganizate, ci regândită legislaţia şi modul lor de funcţionare”, a mai adăugat ministrul.

Rogobete: Toate spitalele vor trebui să instaleze şi să înregistreze imagini video din interior

Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete. SUrsa foto: Facebook/Alexandru Rogobete

Ministrul a discutat, de asemenea, despre modificarea legislaţiei care va impune tuturor spitalelor publice din ţară să instaleze camere de supraveghere video şi să păstreze înregistrările pentru o perioadă de cel mult 60 de zile. „Acolo unde nu există, timp de doi ani de la momentul apariţiei în Monitorul Oficial, să instaleze astfel de camere”, a mai spus Rogobete.

Ministrul Sănătăţii a menţionat că, prin proiectele finanţate prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, a semnat deja peste 200 de contracte cu unităţi medicale.

„Vă pot spune cu certitudine că din proiectele PNRR derulate de Ministerul Sănătăţii, au fost semnate 207 contracte. Practic sunt 207 spitale. E un procent important Peste 70% din ele au şi astfel de soluţii de monitorizare video şi sisteme digitale de alertare”, a mai completat acesta.

