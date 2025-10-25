Pacientul de 85 de ani, în stare critică după ce a căzut de pe targa unei ambulanțe la Spitalul Județean Ploiești

Incident grav la Spitalul Județean Ploiești. Un bărbat în vârstă de 85 de ani a fost operat de urgență și se află în stare critică la terapia intensivă a Spitalului Județean din Ploiești, după ce a căzut de pe o targă în curtea unității medicale.

Incidentul s-a produs în timp ce bătrânul era transportat către o ambulanță privată care trebuia să-l ducă la Spitalul Municipal Câmpina pentru tratament de recuperare.

Potrivit polițiștilor și surselor medicale, pacientul fusese externat din secția de ortopedie și, în momentul în care era mutat pe targa ambulanței, aceasta s-a dezechilibrat pe rampa de acces a spitalului. În urma căderii, bătrânul a suferit multiple traumatisme, iar starea lui s-a agravat rapid, intrând în comă.

Medicii au intervenit imediat și i-au acordat primul ajutor, iar ulterior pacientul a fost internat în secția de neurochirurgie, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență.

„Din verificările preliminare efectuate la faţa locului, a reieșit că un pacient de 85 de ani ar fi căzut de pe targa de transport, în timpul manevrării acesteia de către un bărbat, pe rampa de acces a unităţii medicale.

În urma incidentului, pacientul a suferit vătămări corporale, fiind internat pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. În cauză, poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă și neglijență în serviciu”, au transmis oficialii Poliției Prahova.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și neglijență în serviciu. Ancheta continuă pentru a stabili exact modul în care s-a produs căderea și eventualele responsabilități ale angajatului ambulanței private implicat.

Surse medicale susțin că bătrânul ar fi chiar tatăl managerului Spitalului Municipal Câmpina. Acesta ajunsese la unitatea medicală din Ploiești în urma unui accident rutier minor, fiind inițial internat la secția de ortopedie.

Medicii sunt rezervați în ceea ce privește șansele de supraviețuire ale pacientului, având în vedere gravitatea traumelor și complicațiile apărute după cădere. Intervenția chirurgicală a fost realizată de urgență, însă prognosticul rămâne extrem de rezervat.