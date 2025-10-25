Social

Rogobete, ultimatum pentru medici: Renunțați la bijuterii sau plecați din ATI

Rogobete, ultimatum pentru medici: Renunțați la bijuterii sau plecați din ATIAlexandru Rogobete. Sursă foto: Captură video
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a stârnit tensiuni în rândul personalului din secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) după ce le-a cerut medicilor și asistenților să renunțe la bijuterii, verighete și unghii false.

Măsura, menită să reducă riscul de transmitere a bacteriilor în rândul pacienților, a provocat un val de nemulțumire în rândul angajaților, care au lansat o campanie intitulată „Nu renunțăm la verighetă”.

„Ba renunțați la verighetă sau plecați din ATI! Pentru că acea verighetă poate omorî un om”, a declarat Rogobete, reafirmând importanța respectării regulilor de igienă stricte în secțiile critice.

Ministrul a insistat, de asemenea, asupra raportării infecțiilor nosocomiale și luării unor măsuri imediate pentru prevenirea răspândirii acestora.

„Ce înseamnă măsuri? Înseamnă că ai izolat pacientul. Înseamnă că ai blocat internarea. Nu mai internezi pacienți noi”, a explicat Rogobete, subliniind că Germania raportează de două ori mai multe infecții asociate spitalelor decât România, semn că în țara noastră acestea sunt, adesea, subraportate.

Ministrul a mai atras atenția că problema principală nu este lipsa protocoalelor, ci nerespectarea lor.

„Niciunde în lume nu există spitale fără infecții asociate activității medicale. Important este să le monitorizăm și să le detectăm în timp util.

La noi, laboratoarele de microbiologie au fost extinse în 119 spitale cu fonduri PNRR tocmai pentru a identifica rapid germenii patogeni, dar protocoalele nu sunt respectate suficient”, a afirmat ministrul.

Reiterând regulile, ministrul a spus: „Conform legislației actuale din România, personalul ATI nu are voie să poarte bijuterii, verighete sau unghii false. Eu spun ferm: ba renunțați la verighetă sau plecați din ATI!”

Oficialul a mai explicat că raportarea corectă și luarea măsurilor de prevenție sunt esențiale pentru siguranța pacienților.

„Atunci când apare o infecție într-o unitate de terapie intensivă, raportați-o și luați măsuri! Înseamnă izolare, blocarea internărilor și accelerarea procesului de dezinfecție.”

Controversa aduce în prim-plan un aspect sensibil al managementului spitalicesc: tensiunea dintre respectarea regulilor stricte de igienă și percepția personalului medical asupra libertății individuale în mediul de lucru.

Proiecte speciale