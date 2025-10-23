Examenul pentru titlul de medic specialist în Urgență, reluat din cauza subiectelor contestate

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat reluarea examenului pentru titlul de medic specialist în Medicina de Urgență, după ce proba scrisă a fost afectată de întârzieri de peste șapte ore și de subiecte contestate de candidați pentru formularea lor neclară și lipsa de conformitate cu programa oficială.

„Examenul pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea Medicină de Urgenţă va fi reluat în data de 28 octombrie 2025, la ora 10.00. Am luat această decizie în urma numeroaselor contestaţii depuse, începând cu 17 octombrie 2025, de către candidaţii care au semnalat nereguli în organizarea probei scrise”, a transmis ministrul Sănătății într-o postare pe Facebook.

Alexandru Rogobete a atras atenția asupra faptului că deficiențele constatate la proba scrisă au avut un impact direct asupra corectitudinii concursului, menționând atât întârzierile mari față de ora stabilită oficial, cât și dificultățile generate de formularea întrebărilor.

Potrivit ministrului, chestionarele au conținut itemi care ”nu aveau legătură directă cu tematica de concurs” sau erau ambigui, ceea ce a afectat în mod nedrept candidații care se pregătiseră în conformitate cu programa oficială.

Ministrul Sănătății a subliniat că în cazul unui examen care stabilește competența profesională a medicilor, este esențial ca toate etapele să respecte standarde clare și să se desfășoare fără suspiciuni. El a accentuat faptul că integritatea procesului de evaluare este fundamentală pentru sistemul medical, iar orice abatere de la regulile stabilite poate afecta încrederea publicului și a corpului medical în rezultatele finale.

Potrivit mărturiilor publicate pe rețelele de socializare, candidații au descris proba drept ”o adevărată experienţă traumatizantă şi un experiment naţional”. Examenul a fost organizat în două centre universitare, la București și Mureș, și era programat să înceapă la ora 10.00, însă participanții afirmă că subiectele au fost distribuite abia la ora 16.15, ceea ce a generat tensiune și frustrare.

Unul dintre medici a explicat că dificultățile au fost amplificate de structura subiectelor.

”În ceea ce priveşte modul de elaborare a subiectelor de tip grilă, acestea nu au respectat un raport proporţional între complexitatea cerinţelor şi timpul alocat rezolvării. Itemii au inclus paragrafe extinse, dense şi încărcate de detalii, necesitând o analiză minuţioasă pentru a putea fi înţelese şi rezolvate în mod corect. În condiţiile în care durata totală a examenului a fost de 240 de minute, volumul mare de text a făcut imposibilă parcurgerea integrală şi analiza raţională a tuturor cerinţelor. Prin urmare, consider că principiul proporţionalităţii în evaluare a fost grav încălcat, comisia de elaborare a subiectelor neasigurând un raport rezonabil între dificultatea subiectelor şi timpul efectiv de rezolvare”.

În urma examenului, situația a devenit și mai controversată după ce din totalul de 113 candidați, doar două persoane au reușit să promoveze proba scrisă. Rezultatele au stârnit noi reacții critice și au alimentat discuțiile privind corectitudinea și transparența procesului de evaluare.

”O bătaie de joc naţională. Este prima dată în cariera mea când regret că n-am plecat când am avut ocazia. Să vă fie ruşine că vă bateţi joc de medicii care au decis să rămână în România şi sper să nu mai existe nici o mirare în ceea ce priveşte plecarea masivă a doctorilor”, a scris același medic, exprimându-și dezamăgirea față de modul de organizare a examenului.