Discursul Regelui Charles a cutremurat audiența din Westminster Abbey

Regele Charles al III-lea a participat recent la un serviciu religios de Advent organizat la Westminster Abbey, marcând importanța experienței creștinilor persecutați din întreaga lume.

În calitatea sa de guvernator suprem al Bisericii Angliei, Regele a fost prezent alături de lideri ai Bisericii Anglicane și de reprezentanți ai altor confesiuni, într-un eveniment care a combinat rugăciunea, muzica religioasă și reflecția asupra valorilor creștine fundamentale.

Evenimentul, conform reprezentanților Westminster Abbey, a fost o ocazie de a „ne bucura împreună cu comunitățile creștine din întreaga lume; celebrând mărturia lor privind promisiunea lui Iisus Hristos în timpul sezonului Advent și rugându-ne împreună pentru venirea Regatului său de dreptate și pace”.

Înainte de sosirea Regelui, Palatul Buckingham a subliniat că serviciul va evidenția „teme ale Adventului și ecumenismului, precum și experiența creștinilor persecutați”.

La sosire, Regele a fost întâmpinat de Very Rev David Hoyle, Decanul Westminster Abbey, înainte de a păși prin Marea Ușă de Vest, în timp ce liderii religioși procesau prin fața locașului sacru, iar corul Abbayei cânta.

Această primire formală a marcat începutul unui serviciu menit să sublinieze solidaritatea și rugăciunea colectivă pentru creștinii aflați în dificultate.

Într-o scrisoare introductivă inclusă în ordinul oficial al serviciului, Regele a transmis:

„Este o mare bucurie să ne adunăm împreună cu voi în cadrul cel mai glorioasă Westminster Abbey, pe măsură ce sărbătorim lumina, speranța și, mai presus de toate, pacea acestui sezon de Advent.

Această perioadă este una de pregătire, de a ne pregăti și de a privi cu anticipație la minunata naștere a lui Hristos. Astăzi ne adunăm pentru rugăciune, reflecție și muzică, și pentru a celebra vestea bună în care toți creștinii se bucură: cei din jurul nostru și cei din zonele în care nu este ușor să-ți trăiești credința.

Sunt foarte mulțumit să fiu alături de lideri ai Bisericii din întreaga Marea Britanie și Orientul Mijlociu, lideri ai altor confesiuni, reprezentanți ai organizațiilor caritabile și de atât de mulți dintre voi care contribuiți în moduri diverse la comunitățile voastre”.

Serviciul a reunit lideri creștini britanici și internaționali, membri ai clerului anglican, precum și reprezentanți ai altor religii și organizații caritabile.

Evenimentul a inclus lecturi și mărturii prezentate de pe amvon și de pe Marea Catedrala, rugăciuni în jurul ieslei și interpretări muzicale susținute de coruri aparținând Bisericii Ortodoxe Copte și Bisericii Ortodoxe Siriene.

La finalul serviciului, Regele a urmat liderii religioși în procesiunea spre Marea Ușă de Vest, unde a interacționat cu participanții la ceremonie.

Regele Charles este cunoscut pentru angajamentul său în promovarea dialogului interreligios și a toleranței. Într-un mesaj de Paște publicat în 2019, atunci când era Prințul Charles, el a afirmat:

„În ultimii ani am avut grijă să întâlnesc creștini din alte țări – și persoane aparținând altor religii – care au fost persecutați din cauza credinței lor. În multe cazuri, ei au fost nevoiți să fugă din țările lor de origine. Se estimează că 245 de milioane de creștini din întreaga lume s-au confruntat cu persecuție.

Cele mai vulnerabile sunt femeile și copiii lor. Mulți dintre ei au fost atacați și au rămas fără adăpost. Am fost profund mișcat și umilit de curajul și demnitatea celor pe care i-am întâlnit”.

Regele a participat în mod repetat la angajamente care vizează creștinii persecutați. Într-o recepție organizată la Clarence House în 2013, el a declarat:

„De 20 de ani încerc să construiesc punți între islam și creștinism pentru a risipi ignoranța și neînțelegerea. Problema, totuși, este că am ajuns acum la o criză în care punțile sunt distruse rapid, deliberat, de cei care au un interes bine definit în acest sens.

Aceasta se realizează prin intimidare, acuzații false și persecuție organizată, inclusiv împotriva comunităților creștine din Orientul Mijlociu în prezent.”

În 2014, el a scris Patriarhului Louis Sako, șeful Bisericii Catolice Caldeene, cu sediul în Irak, Siria și alte părți ale regiunii, exprimându-și îngrijorarea:

„Nu vă puteți imagina cât de zdrobit sunt să aud de persecuția cu adevărat insuportabilă și barbară a creștinilor din Irak.”

Serviciul de Advent la Westminster Abbey a oferit o platformă pentru dialog interconfesional și reflectarea asupra dificultăților cu care se confruntă creștinii în anumite regiuni ale lumii.

Prin prezența sa, Regele Charles a subliniat nu doar rolul său formal de guvernator suprem al Bisericii Angliei, ci și angajamentul personal față de sprijinirea comunităților creștine persecutate.

Evenimentul a evidențiat importanța solidarității internaționale între credincioși și necesitatea dialogului ecumenic, cu scopul de a promova pacea și înțelegerea între diverse comunități religioase.

Prin intermediul rugăciunii, muzicii și mesajelor transmise, participanții au fost încurajați să reflecteze asupra valorilor spirituale fundamentale ale Adventului și asupra modului în care acestea pot inspira acțiuni concrete pentru sprijinirea celor aflați în dificultate.

De-a lungul anilor, Regele a participat la numeroase evenimente și a purtat discuții cu lideri religioși și creștini persecutați din întreaga lume.

Angajamentele sale au inclus întâlniri cu lideri creștini din Orientul Mijlociu, colaborări cu organizații caritabile și discursuri menite să evidențieze nevoia de protecție a minorităților religioase.

