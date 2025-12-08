Regele Charles și Prințul Harry, la un pas de împăcare. Crăciunul, cea mai bună oportunitate

Regele Charles și Prințul Harry s-ar putea împăca în perioada Crăciunului, au spus surse din interiorul Palatului Buckingham. Familia regală britanică se pregătește pentru sărbători pe domeniul Sandringham din Norfolk, menținând tradiția începută de Regina Elisabeta II și Prințul Philip.

Crăciunul este momentul în care familia regală se reunește și, potrivit analiștilor, acesta ar fi momentul ideal pentru o împăcare între regele Charles și fiul său, Harry.

„Crăciunul regal este o parte esențială a vieților noastre de generații întregi. Discursul Regelui, reuniunea mare de la Sandringham și mersul familiei la biserică în ziua de Crăciun sunt evenimente de tradiție care transmit valori și mesajele conducerii națiunii”, a spus Richard Palmer, corespondent regal.

Sărbătorile încep cu ceaiul de Ajun, urmat de schimbul de cadouri și cina formală. În dimineața de Crăciun, familia participă la serviciul religios de la Biserica St Mary Magdalene, apoi se întoarce la Sandringham pentru masa tradițională, urmând ca la ora 15:00 să vizioneze transmisia discursului Regelui Charles.

Alături de suveran și de regina consort Camilla, vor fi prezenți Prințul și Prințesa de Wales cu cei trei copii, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis, precum și Ducele și Ducesa de Edinburgh cu Lady Louise Windsor și James, Earl of Wessex.

Alte persoane așteptate includ Prințesa Anne și soțul său, Sir Timothy Laurence, Zara și Mike Tindall cu cei trei copii, precum și Prințesele Beatrice și Eugenie cu familiile lor.

„Crăciunul este una dintre cele două ocazii din an când familia se reunește pentru o perioadă mai lungă – vara la Balmoral și Crăciunul la Sandringham”, a spus Katie Nicholl, comentator și autoare de carte despre Casa Regală.

Pentru Regele Charles, ziua de Crăciun este și singura zi în care poate să se deconecteze complet de la activitățile de stat și de la documentele guvernamentale.

Deși Prințul Harry și Regele Charles s-au întâlnit pentru prima dată după mai bine de un an în septembrie 2024, sursele au spus că divergențele nu sunt complet rezolvate. De asemenea, distanța dintre Harry și Prințul William rămâne mare.

În ciuda tensiunilor, există posibilitatea ca cei doi să comunice printr-un apel video în perioada sărbătorilor, considerată mai realistă decât prezența lor fizică la festivități.

„Primul pas al reconcilierii ar putea fi un semn de apropiere între Harry și tatăl său, dar nu cred că toată lumea e pregătită să-l primească pe Harry în familie complet încă”, a spus Katie Nicholl.

Prezența copiilor în aceste sărbători aduce un aer de bucurie și energie. Katie Nicholl a declarat că Prințul George și frații săi se bucură când petrec timp cu regele și cu regina Camilla.

„Copiii sunt mereu punctul culminant al Crăciunului. Charles și Camilla adoră să petreacă timp cu ei, decorând bradul și participând la activitățile festive”, a spus Nicholl.

Crăciunul 2025 are o semnificație aparte pentru Regele Charles, aflat în continuare în tratamente pentru cancer. Experții atrag atenția că perioada sărbătorilor oferă o pauză binevenită pentru rege, cunoscut ca un „workaholic” care lucrează până târziu în noapte în restul anului.

În plus, sărbătoarea este încărcată emoțional pentru familia regală, fiind prima fără prezența Reginei Elisabeta II, care a fost foarte atașată de Crăciun și a contribuit la menținerea tradițiilor familiale.

„Absența reginei se simte pe tot parcursul anului, dar Crăciunul este momentul în care este cel mai mult regretată și amintită”, subliniază Nicholl.

În fiecare an, discursul de Crăciun al suveranului este urmărit de milioane de britanici, fiind un moment de reflecție și conectare cu publicul. Regele Charles își scrie singur discursul, urmând tradiția Reginei Elisabeta II, și se asigură că mesajele sale ating toate segmentele societății, în special pe cei vulnerabili și cei care au trecut prin dificultăți în ultimul an, potrivit express.co.uk.