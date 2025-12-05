Prințul Harry s-a făcut de râs în direct. Ar fi într-o criză de identitate

Apariția Prințului Harry la emisiunea „The Late Show with Stephen Colbert” a stârnit numeroase controverse, mulți comentatori considerând că ducele de Sussex părea pierdut și neîncrezător în sine. Glumele sale, adesea forțate și neinspirate, au lăsat impresia unui om care nu mai știe cine este și care încearcă să își reconstruiască o identitate publică fără succes.

De la primul moment în care a pășit pe platoul emisiunii, Harry a părut să joace un rol, încercând să pară relaxat și amuzant, însă rezultatul a fost departe de intenția sa.

Într-o secvență care a stârnit râsete stânjenite, ducele a „interpretat” o scenă dintr-un presupus film de Crăciun de la Hallmark, în care ar fi fost dispus să facă orice pentru a obține rolul principal, inclusiv să piloteze un elicopter sau să călărească un cal. Această scenă a fost percepută de criticii britanici ca un moment de autodegradare publică.

Harry a încercat să facă glume pe seama obsesiei americanilor pentru monarhie și a criticat subtil politica americană, referindu-se la Donald Trump, însă momentele politice păreau forțate și lipsite de naturalețe. În loc să fie amuzant, apariția lui a accentuat impresia de vulnerabilitate și „nevoie” de validare publică.

„Vedem clasicul vid de identitate al unui bărbat care a părăsit mecanismul regal fără să construiască unul nou. Fiecare scenetă, fiecare apariție la podcast sau glumă pentru public este o încercare de a reconstrui o personalitate pe care publicul nu a cerut-o niciodată”, a spus Mark Borkowski, specialist britanic în relații publice.

Criticii au mai observat că, de când Harry și Meghan Markle s-au mutat în California, echipa lor a suferit numeroase schimbări, cu 25 de angajați care au plecat sau au fost înlocuiți. Aceasta continuă să fie un punct de interes pentru presă și indică dificultăți în gestionarea imaginii și a carierei lor după ce au renunțat la rolurile oficiale din cadrul Casei Regale.

Autorul Valentine Low a precizat că foștii membri ai personalului au format ceea ce au numit „Sussex Survivors’ Club”, iar Meghan era poreclită „Ducesa dificilă”.

În timpul emisiunii, Harry părea dispus să accepte orice, iar această atitudine a întărit percepția că ducele încearcă să găsească un nou loc în viața publică fără a avea un plan clar. Experiențele sale anterioare, inclusiv interviul cu Oprah și cartea sa „Spare”, au fost criticate, însă apariția de la „The Late Show” a fost considerată de mulți ca fiind mai stânjenitoare decât toate la un loc.

Pe social media, comentatori au speculat că Harry ar putea să încerce o carieră politică, însă, potrivit analiștilor britanici, acest lucru pare puțin probabil, mai ales în contextul ambițiilor și experienței sale limitate în domeniu. În schimb, unii au sugerat că rolul într-un film de Crăciun ar fi mai potrivit, având în vedere experiența sa recentă și nevoia de a se reinventa.