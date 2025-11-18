Prințul Harry și Meghan, în mijlocul unui scandal uriaș după petrecerea lui Kris Jenner

În ultimele săptămâni, Prințul Harry și Meghan Markle au fost subiectul unor discuții intense în media internațională, după ce aparițiile lor publice au generat speculații privind relația lor cu familia regală britanică.

Evenimentele recente au inclus participarea cuplului la petrecerea aniversară a lui Kris Jenner și reacțiile acestora legate de fotografiile distribuite pe rețelele sociale.

Potrivit relatărilor, Prințul Harry și Meghan Markle ar fi solicitat echipei lui Kris Jenner să elimine fotografiile lor de la evenimentul desfășurat cu o seară înainte de Remembrance Sunday.

Jane Barr, comentator regal, a precizat pe platforma sa Substack:

„Cred că trebuie să concluzionăm că acesta este un caz clasic de supraanalizare și o greșeală neforțată a Sussexilor.”

Se pare că anxietatea cuplului a fost legată de posibila percepție publică, având în vedere că petrecerea a avut loc înainte de evenimentul comemorativ organizat de familia regală la Royal Albert Hall.

Totuși, fotografiile erau deja distribuite pe scară largă, iar ștergerea lor nu a rezolvat situația și a atras atenția suplimentară.

Comentatorii consideră că prezența lui Harry și Meghan la petrecere nu ar fi afectat în mod semnificativ posibilitatea unei reconciliere cu familia regală. Jane Barr a subliniat:

„Nu cred că fotografiile cuplului la o petrecere de weekend de Remembrance Day ar fi putut să eșueze o reconciliere cu regalii.”

Ea a adăugat că, deși reconcilierea nu pare să fie în plan, cuplul ar putea crede altfel.

Bethenny Frankel a comentat că „nu au făcut nimic greșit. Pur și simplu a fost greu pentru ei să navigheze între două lumi pentru o perioadă îndelungată.

Trebuie să accepte locul în care ajung, să nu muște mâna care îi hrănește acum și să se implice pe deplin în acele cercuri.”

Sursele indică faptul că, în ciuda evenimentelor recente, Harry și Meghan continuă să acorde atenție relațiilor cu familia regală.

Participarea lor la diferite evenimente, precum gala Baby2Baby a Serenei Williams, sugerează o abordare echilibrată între viața socială în Statele Unite și menținerea unor legături cu familia regală.

De asemenea, experții consideră că aparițiile lor nu au creat tensiuni semnificative cu regalii britanici, care sunt în mod natural parte din cercurile sociale bogate și influente.

Frankel a precizat:

„Trebuie să dansezi cu cei care te-au adus acolo și nu cu cei care nici măcar nu te mai invită la petrecerile lor.”

În timp ce media continuă să speculeze despre relațiile dintre Prințul Harry, Meghan Markle și familia regală britanică, evenimentele recente arată mai degrabă o serie de ajustări și reacții normale la expunerea publică decât conflicte majore.

Analiza comentatorilor sugerează că, deși cuplul se confruntă cu provocări în gestionarea imaginii publice, nu există dovezi că ar exista o ruptură ireversibilă cu regalii britanici.