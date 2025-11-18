Casa regală britanică, un nou scandal între frați. Călătoria lui Harry în Canada l-a iritat pe Prințul William. A vrut să-i umbrească premiul primit în Brazilia

Un nou scandal a izbucnit în casa regală britanică, exclusiv. O inițiativă a prințului Harry, respectiv o călătorie în Canada a iritat Palatul Buckingham. Casa Regală se întreabă de ce a făcut asta, mai ales că prințul William se află într-o importantă călătorie în Brazilia, legată de climă. Se pare că Palatul nu știa despre călătoria lui Harry, sau cel puțin așa se spune, potrivit The Times.

Pe 5 noiembrie, ducele de Sussex a dat publicității o declarație provocatoare în care spunea că, „din politețe”, echipa sa a informat casa regală înainte de a anunța că va călători la Toronto pentru a participa la eveniment. Momentul a fost aproape perfect, chiar când William ateriza la Rio de Janeiro pentru turneul său de cinci zile dedicat premiului Earthshot.

Dar acum, o serie de persoane din interiorul Palatului spun că niciun astfel de mesaj nu a ajuns vreodată la oficialii din Londra și că anunțul lui Harry „i-a luat prin surprindere pe asistenți”. O sursă a declarat pentru The Times că era puțin ciudat faptul că echipa lui Harry insista că Palatul fusese informat, întrucât nimeni de la Palatul Buckingham sau Palatul Kensington nu părea să știe despre călătorie până când aceasta a fost făcută publică.

Scandalul a început când s-a anunțat vizita lui Harry în Canada, o ocazie de a sărbători „Remembrancetide” și de a se întâlni cu veteranii, chiar când prințul de Wales era pe punctul de a urca pe Muntele Sugarloaf din Rio pentru un eveniment de bun venit. Comentatorii au observat rapid conflictul și au spus că era „previzibil”, având în vedere tensiunile existente între cei doi frați.

Purtătorul de cuvânt al lui Harry s-a grăbit să declare că călătoria nu a fost planificată pentru a-l umbri pe William și că, de fapt, a fost planificată separat, iar familia regală a fost informată. Când Daily Mail și alte agenții de știri i-au adresat întrebări purtătorului de cuvânt, acesta nu a vrut să spună exact când a fost informat Palatul sau care oficiali au fost informați. Palatul Buckingham și Palatul Kensington au fost rugate să comenteze.

Neînțelegerea survine după incidentul „photo-gate”, când fotografiile cu Harry și Meghan la petrecerea de aniversare a 70 de ani a lui Kris Jenner au dispărut în mod misterios de pe rețelele de socializare. Acest lucru a făcut ca oamenii să discute și mai mult despre modul în care cuplul este perceput de opinia publică.

Harry s-a întors în Canada după Invictus Games Vancouver Whistler 2025, care a fost prima ediție de iarnă a competiției sale pentru veterani răniți în teatrele de război. Ultimul său turneu „pseudo-regal” s-a încheiat cu o gală de gală în Toronto, găzduită de True Patriot Love, o organizație caritabilă care sprijină familiile militarilor și care susține de mult timp Invictus.

Îmbrăcat în smoking și cu medaliile sale, Harry a apărut la National Tribute Dinner cu veteranii pe 6 noiembrie și a ținut un discurs despre cât de apropiat este de trupele canadiene, de la antrenamentul său timpuriu în Alberta până la stagiul alături de ele în Afganistan.

De asemenea, a glumit pe seama părului său care se rărește și a abordat o controversă minoră legată de decizia lui și a lui Meghan de a purta șepci LA Dodgers la World Series în loc să susțină echipa Blue Jays din Toronto, glumind că șapca îl ajuta să-și ascundă „zona cheală din ce în ce mai mare”.

În timp ce Harry era pe scenă în Toronto, William se afla în Brazilia, vorbind despre mediu. În timpul discuției cu Christiane Amanpour de la CNN, moștenitorul tronului nu a răspuns la nicio întrebare despre recentele „schimbări” din familia regală. Întrebări despre care mulți oameni cred că se referă la prințul Andrew și la Sussex.

În schimb, el a lăudat „eroii care lucrează la proiectele Earthshot”. El a spus că vrea să se înconjoare de oameni „care vor să schimbe lucrurile în bine și să facă bine în lume”. Ceea ce observatorii familiei regale consideră a fi diferit de dorința lui Harry de a face publice nemulțumirile familiei.