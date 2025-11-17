Ce poreclă i-ar fi dat Regele Charles lui Meghan, în privat. Culisele unei relații complicate

Deşi relaţia actuală dintre regele Charles III și Meghan Markle nu este clară, în trecut monarhul britanic ar fi avut un respect evident pentru fiica-soacră a sa.

Potrivit unor surse citate în mai multe publicaţii, Charles i-ar fi dat lui Meghan o poreclă neobișnuită, dar plină de semnificație: „Tungsten”.

Acest nume sugerează nu doar o apreciere a caracterului ei, ci și o metaforă discretă pentru rezistența și persistența pe care le-ar fi observat la ducesă încă din perioada ei ca membru activ al Casei Regale.

Conform autoarei Katie Nicholl, în cartea sa The New Royals: Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown, Charles ar fi folosit pentru Meghan denumirea „Tungsten” datorită „durităţii și rezilienței” ei.

Metalul tungsten este cunoscut pentru proprietăţile sale deosebite: este foarte rezistent, are un punct de topire foarte ridicat și, în același timp, nu este ușor de îndoit sau modelat.

Potrivit relatărilor, Charles și-a format această opinie încă de la primele apariții publice ale lui Meghan în calitate de membră a familiei regale.

La un eveniment al Fundației Regale din 2018 (Royal Foundation Forum), Meghan ar fi impresionat prin prezență, profesionalism și echilibru, aspecte care i-au atras admiraţia prinţului, pe atunci Charles de Wales.

De asemenea, o sursă citată de Mail on Sunday a declarat:

„Regele Charles o admiră pe Meghan pentru forța ei și coloana vertebrală pe care i-o oferă lui Harry, care are nevoie de o figură de tip tungsten în viața lui, deoarece poate fi puțin cam moale.”

Această afirmaţie sugerează că Charles considera că Meghan aduce un echilibru în viața lui Harry, jucând un rol solid, de sprijin moral.

Alegerea metalului „tungsten” nu este întâmplătoare. Pentru Charles, acest apelativ ar reprezenta un compliment: el ar fi apreciat la Meghan o „duritate” pozitivă — nu prostie sau rigiditate, ci o tărie morală și o capacitate de a rezista presiunilor mediatice.

Potrivit lui Nicholl, această poreclă ar fi devenit chiar un termen afectuos în cadrul familiei regale, nu doar o poreclă formală sau ironic-distantă.

Folosirea acestui apelativ de către Charles poate sugera o imagine a lui Meghan care îl impresiona nu doar ca persoană, ci și ca parte a instituției regale.

Potrivit rapoartelor, el i-ar fi dat acest nume la perioada în care Meghan și Harry se pregăteau să fie membri activi ai Casei Regale, ceea ce indică că el ar fi avut așteptări pozitive faţă de contribuția ei.

Totodată, faptul că nu există dovezi publice recente că folosește în continuare acest apelativ sugerează că el ar fi fost mai degrabă legat de perioada în care Meghan era „working royal” (membru de familie regală cu îndatoriri), decât o poreclă permanentă.

Potrivit expertului regal Katie Nicholl, Charles a văzut la Meghan o persoană „rezilientă” și „neclintită”, aspecte care i-au atras această metaforă metalică.

Alte surse afirmă că porecla reflectă admirația lui Charles față de modul în care Meghan a navigat presiunile mass-media și protocolul regal la începutul vieții sale oficiale în familia regală.

Deși apelativul poate părea neobișnuit, el a fost perceput ca un compliment sincer, nu ca o ironie: un simbol al puterii interioare.