Meghan Markle stârnește un nou scandal cu noua colecție de Crăciun! Culorile alese i-au înfuriat pe fanii tradiției. Exclusiv

Meghan Markle, din nou într-o controversă publică! Estetica „neutră” de Crăciun din noua ei colecție As Ever i-a înfuriat pe fanii de pe Internet. Fostul membru al Casei Regale, este acuzat de ipocrizie și falsitate, anunță Fox News!

Meghan Markle, Ducesa de Sussex, nu are pace nici de Sărbători! Ultima colecție a brandului ei de lifestyle, As Ever, a aruncat din nou în aer internetul, dar nu pentru că ar fi vreo capodoperă. Dimpotrivă!

Totul a pornit de la un clip postat de Meghan pe Instagram sâmbătă. Acolo, ducesa în rochie verde-măsliniu este surprinsă aranjând un cadou într-un ciorap de Crăciun... bej și maro. Restul decorului de Sărbători? Era tot în nuanțe neutre!

Ironia amară a fost imediat taxată de internauți. De ce? Fiindcă, nu-i așa, Meghan se plângea în serialul-documentar Netflix, Harry & Meghan, că a fost forțată să poarte haine discrete, „neutre”, cât timp era în Familia Regală, pentru a nu o umbri pe Regina Elisabeta a II-a și pentru „a se integra”. Acum, când e „liberă” și vrea să își construiască propriul brand în America, ce face? Îmbracă produsele de Crăciun în aceleași tonuri șterse de bej și maro!

Criticii au sărit imediat: „Păi, nu te plângeai că protocolul te sufoca cu bejul? Acum, ți-ai făcut brand din el?!”

Oamenii spun că Meghan Markle nu e sinceră și că „ar trebui să recunoască pur și simplu că îi place bejul”. Sarcasmul este prezent pe toate rețelele sociale: Unii au ironizat-o, descriind-o ca pe femeia care „este în sfârșit liberă să poarte culori vii”, în timp ce arătau cu degetul spre încă un look neutru.

Acest nou val de critici vine într-un moment de cumpănă pentru imaginea lui Meghan, care vrea să se impună ca lider de lifestyle. Presiunea e mare, iar speculațiile se întețesc după ce Emily Robinson, directoarea de comunicare a cuplului, și-a dat demisia după doar câteva luni! Deși fundația Archewell a lăudat-o, experții regali văd în asta un semn de instabilitate și „control haotic al brandului” în culisele „cuplului de aur” din Montecito.

Pe lângă plecarea intempestivă a directoarei de comunicare, analiștii regali aruncă și mai mult gaz pe foc. Ei subliniază că Robinson nu este singura care a părăsit corabia Sussex în ultimii ani. Mai mulți foști angajați de rang înalt din echipa lui Harry și Meghan au plecat, iar zvonurile sugerează că motivul ar fi unul serios: sfaturile primite în spatele ușilor închise nu sunt urmate în mod constant.

Cu alte cuvinte, în ciuda faptului că plătesc scump experți în PR și branding, cuplul ar prefera să facă cum îl taie capul – o strategie care, se pare, le sabotează eforturile de a se impune ca figuri credibile și stabile pe scena de la Hollywood.

În acest moment, Meghan Markle nu a răspuns public la tirul de critici, marchează Fox News. Tăcerea este, în sine, o strategie de PR, dar în contextul presiunii crescânde, poate fi interpretată și ca o evitare. Fanii ei sar în apărare, susținând că este perfect normal ca o persoană să aibă o preferință pentru culorile neutre, indiferent de protocolul regal.

Totuși, fanii și criticii cer o explicație directă. În timp ce fiecare postare, fiecare apariție și acum, chiar și un simplu ciorap de Crăciun, sunt puse sub lupă, rămâne de văzut cât timp va mai putea Meghan să joace cartea misterului și dacă va risca să își piardă complet sprijinul publicului din cauza acestei obsesii pentru bej!