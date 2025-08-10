Social Cea mai întunecată zonă a internetului. Adevărul despre dark web







Majoritatea utilizatorilor de internet folosesc web-ul „de suprafață”, un segment al internetului în care site-urile sunt indexate de motoarele de căutare populare și pot fi vizualizate cu ușurință folosind browsere web tradiționale.

Deși web-ul „de suprafață” reprezintă cea mai mare parte a ceea ce vede utilizatorul mediu, există multe alte zone de conținut ascuns, care pot fi găsite pe web-ul întunecat. Folosind un browser special cunoscut sub numele de The Onion Router (Tor), utilizatorii pot explora aceste site-uri ascunse și se pot angaja în activități legale și ilicite sub acoperirea unei adrese IP anonime.

Iată câteva detalii despre modul în care funcționează dark web și cum oamenii îl utilizează, atât legal, cât și ilegal.

Site-urile de pe web-ul de suprafață (sau web-ul deschis) sunt cele vizibile pentru utilizatorii obișnuiți, fără a fi nevoie să folosească browsere sau programe speciale. Paginile respective sunt, de asemenea, indexabile și pot fi găsite cu ușurință folosind motoarele de căutare.

Deși web-ul de suprafață este alcătuit din cele mai populare site-uri .com, .net și .org, se estimează că acesta reprezintă doar aproximativ 5% din conținutul total disponibil pe internet, internetul întunecat sau dark web. Cel de suprafață poate fi imaginat ca vârful unui iceberg mare, a cărui masă rămâne ascunsă chiar sub suprafață.

Milioane de utilizatori accesează zilnic baze de date private, cum ar fi căsuțele de e-mail și conturile bancare. Aceste pagini nu sunt indexate de motoarele de căutare și sunt protejate de ziduri de securitate, formulare de autentificare și parole pe deep web.

Aproximativ 90% din toate site-urile web se află pe deep web, iar multe dintre ele sunt utilizate de entități precum corporații, agenții guvernamentale și organizații non-profit. Ceea ce se numește dark web există în cadrul deep web este o zonă a internetului accesibilă numai utilizatorilor care au instalat browserul Tor.

În general, majoritatea utilizatorilor obișnuiți de internet nu vor avea niciodată nevoie să acceseze conținutul de pe dark web, chiar dacă utilizarea Tor este perfect legală.

Dark Web a apărut în anul 2000, odată cu lansarea Freenet, proiectul studentului Ian Clarke de la Universitatea din Edinburgh. Care își propusese să creeze un „sistem descentralizat de stocare și recuperare a informațiilor”. Clarke avusese de gând să creeze o nouă modalitate de a comunica și a partaja fișiere online în mod anonim. Această bază a stat la fundamentul proiectului Tor, care a fost lansat în 2002 și a dat naștere unui browser în 2008. Odată cu crearea Tor, utilizatorii puteau naviga pe internet în mod complet anonim și explora site-uri considerate parte a „dark web”.

Folosit inițial de Departamentul Apărării al Statelor Unite pentru a comunica în mod anonim, Dark Web a devenit acum un centru pentru utilizatorii care doresc să rămână anonimi. Oamenii folosesc dark web atât în scopuri legale, cât și ilegale. Când utilizatorii accesează un site prin Tor, informațiile lor sunt redirecționate prin mii de puncte de releu care acoperă urmele utilizatorului și fac navigarea lor practic imposibil de urmărit.

Deși utilizarea Dark Web poate părea suspectă la prima vedere, aceasta este perfect legală și există multe utilizări legitime ale Tor și navigării anonime. De exemplu, în țările în care supravegherea guvernamentală poate fi utilizată pentru a spiona și a oprima disidenții politici, Dark Web este adesea un loc de comunicare care evită cenzura și controlul guvernamental.

În ciuda acestor niveluri suplimentare de securitate, utilizatorii ar trebui să fie în continuare precauți atunci când utilizează dark web și să ia măsuri de securitate adecvate, cum ar fi actualizarea periodică a software-ului de securitate, navigarea cu un VPN solid și evitarea utilizării unei adrese de e-mail standard.

Datorită naturii sale anonime, Dark Web este utilizat și în scopuri ilicite și chiar ilegale. Acestea includ cumpărarea și vânzarea de droguri ilegale, arme, parole și identități furate, precum și comercializarea de pornografie ilegală și alte materiale dăunătoare. În ultimii ani, agențiile guvernamentale au descoperit și au închis mai multe site-uri care găzduiau materiale ilegale. Anonimatul dark web-ului a dus, de asemenea, la amenințări la adresa securității cibernetice și la diverse încălcări ale securității datelor în ultimele decenii. conform sopa.tulane.edu.