Tatăl lui Meghan Markle, în stare critică la terapie intensivă. Fiicei sale pare că nu-i pasă

Thomas Markle, tatăl lui Meghan Markle, se află în stare critică după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență. În vârstă de 81 de ani, acesta este internat în secția de terapie intensivă a unui spital din Filipine, potrivit Express.co.uk.

Fiul său, Thomas Jr., a vorbit despre momentele dificile din familie.

„L-am dus pe tatăl meu la un spital apropiat de casă, unde au făcut mai multe investigații. Medicii ne-au spus că viața lui este în pericol. Am fost transportați cu ambulanța, cu sirenele pornite, la un spital mai mare, în centrul orașului. Tatăl meu a suferit o operație de urgență”, a declarat el.

De asemenea, Thomas Jr. a explicat că își dorește ca Meghan Markle să arate că îi pasă de starea tatălui ei.

„Singura mea dorință este ca Meghan să îi arate tatălui meu puțină compasiune. El luptă literalmente pentru viața lui”, a adăugat el.

Meghan Markle nu mai are o relație apropiată cu tatăl ei din 2018. De-a lungul timpului, Thomas Markle a oferit mai multe interviuri în care și-a exprimat dorința de reconciliere. În ianuarie, el declara că o va iubi întotdeauna pe fiica lui, chiar dacă nu este de acord cu anumite decizii luate de aceasta.

Thomas Jr. a mai spus că tatăl său a fost supus unei operații de trei ore și urmează să facă o a doua intervenție pentru îndepărtarea unui cheag de sânge. Despre starea lui a vorbit și Samantha Markle, fiica lui Thomas în vârstă de 61 de ani.

„Este un om puternic, dar a trecut prin atât de multe. Mă rog să fie suficient de puternic pentru a supraviețui. Tatăl nostru a mai avut două atacuri de cord, un accident vascular cerebral și chiar un cutremur. Sper să treacă peste asta”, a spus ea pentru Daily Mail.

Conform sursei, vestea despre starea lui a venit în aceeași zi în care a fost lansat episodul de sărbători al emisiunii lui Meghan Markle.

Tatăl Ducesei de Sussex a avut mai multe probleme de sănătate în ultimii ani, inclusiv două atacuri de cord înainte de nunta lui Meghan cu Prințul Harry în 2018 și un accident vascular cerebral în 2022.